نامزدهای پانزدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه دین معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله‌های راه یافته به مرحله دوم پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه دین شاخة قرآن و حدیث و فقه و حقوق معرفی شدند.

در گروه قرآن و حدیث از میان ۸۲ مقاله ارزیابی شده در مرحلة نخست داوری مقالات «بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامه، محی­الدین سلطانی­فر، شیعه پژوهی، ش۱۲، پاییز ۱۳۹۶»، «بررسی کتاب اصول و قواعد تفسیر: روش­شناسی تفسیر من وحی القرآن، وحید باغبانی، نقد قرآن و حدیث، ش۱۱، پاییز۱۳۹۶»، «تبارشناسی کتاب مصباح­الشریعه، پرویز رستگار، محسن قاسم­پور، کاوس روحی برندق و...، مطالعات عرفانی، ش۲۵، بهارو تابستان ۱۳۹۶»، «تفسیرالقرآن ابن ماهیار(ره)؛ اصالت، مصادر و محتوا، علی راد و فاطمه غلامشاهیان، رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، ش۱، بهارو تابستان ۱۳۹۶»، «توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد، هادی نصیری و محمدعلی صالحی، کتاب قیم، ش۱۶، بهارو تابستان۱۳۹۶»، «روایات عاشورایی أنساب الاشراف بلاذری در میزان نقد و بررسی، محسن رفعت و محمد کاظم رحمان ستایش، حدیث­پژوهی، ش۱۷، بهارو تابستان ۱۳۹۶»، «روایات عاشورایی کامل­الزیارات در بوتة نقد، محسن رفعت، محمد کاظم رحمان­ستایش و مریم­السادات حجازی، شیعه پژوهی، ش۱۲، پاییز ۱۳۹۶» و «روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد، محسن رفعت، شیعه پژوهی، ش۱۰، بهار ۱۳۹۶» به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

همچنین در این بخش، مقاله های «کارکرد فهرست های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی (مطالعة موردی: کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی)، نصرت نیل­ساز و ابوالفضل رجائی­فرد، مطالعات فهم حدیث، ش۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه ۲۴ سوره مریم، محمدعلی همتی و محمد کاظم شاکر، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، ش۱، بهار ۱۳۹۶»، «نقد کتاب آفرینش در قرآن: بررسی هرمنوتیکی تفاسیر قدیم و جدید، حوریه شجاعی باغینی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶»، «نقد و بررسی تصحیح ترجمه الخواص زواره‌ای، رضا فرشچیان، آینۀ میراث، ش۶۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «نقد واژگانی ترجمه موسوی گرمارودی از قرآن کریم (با تکیه بر سطح معنایی- لغوی گارسس)، محمدرحیمی خویگانی، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ش ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶»، «نگاهی دیگر به جامع احادیث الشیعه، جمال فرزندوحی، مطالعات قرآن و حدیث سفینه، ش ۵۶، پاییز ۱۳۹۶»، «نهجِ فقیهی: ترجمه­ای رزین از متنی متین (قلم­اندازی به شادمانگی بازچاپ ترجمه­ای کرامند از نهج البلاغة شریف)، جویا جهانبخش، آینة پژوهش، ش۱۶۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶» و «واکاوی نقّادانۀ روش مادلونگ در فهم گزارش‌ها پیرامون جانشینی پیامبر (ص) بر مبنای کتاب جانشینی محمّد، مطالعه‌ای در مورد خلافت نخستین، مهیار خانی مقدم، امامت پژوهی، ش۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶.» جواز ورود به مرحله دوم این دوره از جشنواره نقد کتاب را کسب کردند.

در گروه دین شاخه فقه و حقوق از میان ۱۸ مقاله ارزیابی شده در مرحلة نخست داوری مقالات «تأملی بر کتاب حقوق خانوادة تطبیقی، عبدالحسین محمودی، نقدکتاب فقه و حقوق، ش۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶»، «دین حداقلی: نقدی بر کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسلامی، عابدین مؤمنی، نقدکتاب فقه و حقوق، ش۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶» و «کتاب کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده در بوتة نقد، مریم­السادات محقق داماد و رقیه علوی خادم، نقدکتاب فقه و حقوق، ش۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶» توانستند به مرحله دوم راه پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، آئین اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، در بهمن ماه برگزار خواهد شد.