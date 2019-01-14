معرفی نامزدهای دو گروه دین و علوم اجتماعی جشنواره نقد کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای مرحله دوم دو گروه دین و علوم اجتماعی پانزدهمین جشنواره نقد کتاب به‌تازگی توسط موسسه خانه کتاب معرفی شده‌اند.

در گروه دین، شاخه اخلاق از میان ۱۷ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری مقاله های«بررسی و نقد کتاب دین و اخلاق: بررسی گونه­ های وابستگی اخلاق به دین، رهام شرف و سحر کاوندی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی۱۳۹۶»، «چرا مترجم و ناشر خوب بودن دشوار است؟،امیرحسین خداپرست، نقدکتاب اخلاق،علوم تربیتی و روانشناسی، ش ۶و۷، تابستان و پاییز ۱۳۹۵»، «قاعده طلایی: معرفی منابع انگلیسی و ارزیابی انتقادی منابع فارسی، سیدمحمدحسین صالحی، نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش ۶و۷، تابستان و پاییز ۱۳۹۵» و «که صاحبخانه گر پیدا شود مهمان شود پیدا، سید محسن اسلامی، نقدکتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، ش ۶و۷، تابستان و پاییز ۱۳۹۵» به عنوان نامزد شناخته شدند.

در گروه علوم اجتماعی از میان ۶۹ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری مقاله های «ای. پی. تامپسون و تکوین طبقه کارگر در انگلستان، سید هاشم آقاجری، نگاه نو، ش۱۱۴، تابستان ۱۳۹۶»، «بحران در خرد انسانی: نقد و بررسی کتاب بحران در جامعه ­شناسی: نیاز به داروین، محمدامین قانعی راد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش۱۳، بهار ۱۳۹۶»، «مروری انتقادی بر کتاب انسان­ شناسی زبان­شناختی، فرهنگ ارشاد، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش۱۳، بهار ۱۳۹۶»، «معرفی و نقد کتاب جنگ چهره زنانه ندارد، بیژن زارع، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش۱۵و۱۶، پاییز و زمستان۱۳۹۶» و «نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی و الهیات: پیوند و تعارض، ابوالفضل مرشدی، نقد کتاب علوم اجتماعی، ش۱۴، تابستان ۱۳۹۶» جواز ورود به مرحله دوم را کسب کردند.

همچنین، دو مقاله«بازشناسی کتاب مدرنیته سیاسی و نقد آن، سیدابراهیم سرپرست سادات، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۸، بهمن ۱۳۹۶» و «پرتویی نو بر اندیشه سیاسی اسلام، نقد کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام، عباس خلجی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۸، بهمن ۱۳۹۶» در گروه علوم اجتماعی شاخه علوم سیاسی به مرحله دوم راه یافتند.

در گروه علوم اجتماعی، شاخه ارتباطات نیز از میان ۱۵ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری دو مقاله «چالش هایی درباره چالش­ های گفتمانی ظریف، حسن بشیر، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶» و «نشانه ­های ناآگاهی از سواد رسانه­ ای، عباس اسدی، نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶» به عنوان نامزد پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.

همچنین در گروه علوم اجتماعی، شاخه اقتصاد از میان ۱۰ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری تنها یک مقاله «بررسی و نقد کتاب اقتصاد از نگاهی دیگر، وحید مقدم و هادی امیری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۹، اسفند ۱۳۹۶» به عنوان نامزد این دوره از جشنواره نقد معرفی شد.