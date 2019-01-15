نامزدهای سه گروه دیگر جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه‌های کودک و نوجوان، زبان و زبان شناسی و هنر معرفی شدند.

به این ترتیب، از مجموع ۱۷۲ مقاله ارزیابی‌شده در مرحله نخست داوری در گروه‌های کودک و نوجوان، زبان و زبان‌شناسی و هنر، تعداد ۵ مقاله در گروه کودک و نوجوان و ۸ مقاله در گروه زبان و زبان شناسی و ۱۰ مقاله در گروه هنر به عنوان نامزدهای پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب شناخته شدند.

در گروه کودک و نوجوان از میان ۷۸ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری، این مقاله‌ها به مرحله بعدی راه پیدا کردند:

«در کشاکش عشق و تنهایی، کندوکاوی در پیچ و خم­‌های سفرهای کرگدن فریبا کلهر، لاله آتشی، مطالعات ادبیات کودک، ش۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «درباب ویرگول: تأملی در نشانه‌­های سجاوندی پرکاربرد در داستان من و دادش رباتم، مهتاب مهدوی، نقد کتاب کودک و نوجوان، ش۱۳، بهار ۱۳۹۶»، «شگردهای طنزآفریی در آثار شهرام شفیعی: نقد مجموعه غرب وحشی، زیبا علیخانی، نقد کتاب کودک و نوجوان، ش۱۵، پاییز ۱۳۹۶»، «گذر کنسروها از سرزمین بوف‌­های کور، واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور، سمانه اسدی، مطالعات ادبیات کودک، ش۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶» و «یک روایت چند صدا، بررسی شیوه‌­های گفتگومندی و چند صدایی در رمان لالایی برای دختر مرده، امین ایزدپناه، مطالعات ادبیات کودک، ش۱۵، بهار و تابستان ۱۳۹۶».

از میان ۲۸ مقاله ارزیابی‌شده در مرحله نخست داوری در گروه زبان و زبان‌شناسی مقاله‌های «بازتاب مصرف و رسانه در رمان پسامدرن آمریکا: خوانشی نقادانه از روانی آمریکایی برت ایستن الیس، محسن خالصه دهقان و بختیار سجادی، نقد زبان و ادبیات خارجی، ش ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «بررسی دیالکتیک هنر در ترجمه ادبی براساس نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین: نقد ترجمه رمان ناتوردشت، بهروز احمدزاده بیانی، مطالعات زبان و ترجمه، ش ۱، بهار ۱۳۹۶»، «بررسی و نقد گویش اورمن هورامان، (هورامان لهون): دستور زبان، متون و واژه‌­ها، سیّدمهدی شجاعی، مطالعات زبان­ها و گویش­‌های غرب ایران، ش۹، تابستان ۱۳۹۴»، «زبان غیر معیار در فرهنگ درست‌­نویسی سخن، حسین داوری، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «نظریه ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمه ریزفرهنگ‌­ها: مورد پژوهی دایی‌جان ناپلئون در برابر ترجمه انگلیسی، بی‌­نظیر خواجه پور، علی خزاعی فرید و مسعود خوش سلیقه، مطالعات زبان و ترجمه، ش۱، بهار ۱۳۹۶»، «نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی از منظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه، ابوالفضل حری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۷، دی ۱۳۹۶»، «نقد و بررسی فرهنگ فارسی گفتاری، منیژه گازرانی، نقد کتاب ادبیات، ش۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶» و «نگاهی انتقادی به ابیات شیرازی قصیده مثلث ناصرالدین خطیب شفعوی، منوچهر فروزنده­‌فرد، گزارش میراث، ش ۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵» به مرحله دوم راه پیدا کردند.

همچنین، در گروه هنر از میان ۶۶ مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری، ۱۰مقاله زیر نامزد انتخاب شدند:

«بررسی و نقد دیدگاه دکتر نصر در باب معماری اسلامی و ویژگی‌های آن، امیرحسین فرشچیان، حکمت معاصر، ش۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۶»، «بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)، جواد حسین زاده ساداتی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۴، مهر و آبان ۱۳۹۶»، «تاریخ‌نگاری ایده­‌محور هنر معاصر ایران، سه نظر بر کتاب تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی، سجاد باغبان، علی بوذری و کیوان موسوی اقدم، نقد کتاب هنر، ش۱۳و۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶»، «تماشای تماشا: نقدی بر کتاب عکاسی برای تماشا، محمد خدادادی مترجم زاده، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۴، مهر و آبان ۱۳۹۶»، «ضرورت امروز یا نگرشی قدیمی، نظری بر کتاب دائرةالمعارف هنر، مهناز احمدی، نقد کتاب هنر، ش۱۵، پاییز ۱۳۹۶»، «محدودکردن هنر دیوارنگاری به موضوعات و مضامین خاص: بررسی و نقد کتاب جامعه‌­شناسی دیوارنگاری معاصر ایران، مهدی ابراهیمی لامع، نقد کتاب هنر، ش۱۶، زمستان ۱۳۹۶»، «نقد و بررسی کتاب بنیان­‌های نظری و عملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی، حمید عسکری رابری، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۴، مهر و آبان ۱۳۹۶»، «نقد و نظری بر دانشنامه جوانمردی (فتوت)، علی صادق­زاده وایقان، نقد کتاب هنر، ش۱۵، پاییز ۱۳۹۶»، «نقدی بر کتاب مقدم‌ه­ای بر آنالیز موسیقی آتنال، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۴، مهر و آبان۱۳۹۶» و «نگارش آغازین و جایگاه آن در تطور فرهنگ و ادراک انسان: نقدی بر کتاب شکل­گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران، وحید عسکرپور، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۴، مهر و آبان۱۳۹۶»