به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سیامین جشنواره بینالمللی فیلم پالم اسپرینگز برندگان خود را دیروز معرفی کرد و از فیلم تحسین شده منتقدان یعنی «دلهدزدها» با اهدای جایزه بهترین فیلم خارجی زبان تقدیر کرد.
این جشنواره که از ۳ ژانویه شروع شده و تا دوشنبه ۱۴ ژانویه به کار خود ادامه میدهد، ۲۲۶ فیلم را از ۷۸ کشور جهان به نمایش گذاشت.
در مراسم دیشب جایزه فیپرشی برای بهترین فیلم خارجی زبان این جشنواره را «دله دزدها» ساخته هیروکازو کورئیدا از ژاپن از آن خود کرد. این فیلم که برنده نخل طلای هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن شده، تاکنون جوایز متعددی کسب کرده است.
جایزه فیپرشی بهترین بازیگر مرد فیلم خارجی زبان نیز به مارچلو فونته برای فیلم «مردسگی» از ایتالیا رسید.
جایزه فیپرشی بهترین بازیگر زن فیلم خارجی زبان نیز جوآنا کولیگ برای «جنگ سرد» از لهستان از آن خود کرد.
«سوفیا» محصول مشترک فرانسه و قطر به کارگردانی مریم بنمبرک نیز جایزه بهترین صدا/ بهترین تصویر را به خانه برد. در این بخش از «خالص» محصول ترکیه به کارگردانی علی وطنسِوِر تجلیل شد.
جایزه جان شلزینگر نیز به فیلم «ناوگان شبح» به کارگردانی شنون سرویس و جفری والدرون اهدا شد و از «وانهای حمام در برادوی» ساخته داوا وایسنانت تقدیر شد.
برندگان جوایز منتخب تماشاچیان برای بهترین فیلم بلند داستانی و مستند امروز اعلام میشود.
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