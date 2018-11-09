به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، گلن کلوز جایزه آیکون جشنواره جهانی فیلم پالم اسپرینگز را در مراسم جوایز سالانه این جشنواره دریافت خواهد کرد. سازمان دهندگان جشنواره روز پنجشنبه ۸ نوامبر این خبر را اعلام کردند.

این جایزه که قرار است در مراسم روز پنجشنبه ۳ ژانویه اعطا شود، اولین جایزه اعلام شده جشنواره در سال ۲۰۱۹ است.

گلن کلوز برای بیش از ۴۰ سال دوران بازیگری که شامل نامزدی ۶ جایزه اسکار، ۱۴ جایزه امی (برنده ۳ جایزه)، ۱۳ جایزه گلدن گلوب (برنده ۲ جایزه) و ۸ جایزه انجمن بازیگران آمریکا (برنده یک جایزه) است، تجلیل می‌شود.

این هنرپیشه آمریکایی اخیرا برای بازی در فیلم «همسر» به عنوان یکی از شانس‌های اصلی کسب جایزه اسکار معرفی شده است. او به نظر می‌رسد سرانجام بتواند برای بازی در نقش زنی که حرفه ادبی خود را وقف همسر نویسنده‌اش (جاناتان پرایس) کرده است جایزه اسکار را بدست آورد.

از دریافت کنندگان پیشین جایزه آیکون جشنواره پالم اسپرینگز می‌توان به تام هنکس، مریل استریپ، رابرت دووال، مایکل داگلاس و ویلم دفو اشاره کرد.

از کلوز در سال ۲۰۱۰ برای بازی در فیلم «آلبرت نابز» در این جشنواره تجلیل شده بود.

جشنواره جهانی فیلم پالم اسپرینگز از ۳ تا ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۳ تا ۲۴ دی ماه) برگزار می شود. فهرست فیلم های جشنواره و همچنین دیگر تجلیل شدگان جشنواره در هفته های آینده اعلام می‌شود.