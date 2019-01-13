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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۹

استاندار ایلام:

توانمندسازی تعاونی های مرزنشین ایلام در اولویت کاری قرار گیرد

توانمندسازی تعاونی های مرزنشین ایلام در اولویت کاری قرار گیرد

ایلام - استاندار ایلام گفت: توانمندسازی تعاونی های مرزنشین ایلام در اولویت کاری مسئولان دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه اتحادیه تعاونی های مرزنشینان که با حضور معاونین اقتصادی و سیاسی استاندار برگزار شد، گفت: برای توانمندسازی تعاونی های مرزنشینان استان باید با استفاده از ظرفیت های موجود بهره برد و در این راه با رعایت قوانین ، مقررات و آیین نامه های کشوری اقدامات لازم را صورت داد.

وی ادامه داد: تعاونی های مرزنشینان با استفاده از دستور العمل کارگروه ملی سوخت از امکانات و سهمیه سوخت  با نرخ تعادلی از این ظرفیت برای افزایش توان این تعاونی ها و همچنین معیشت عشایر مرزنشین با رعایت دستورالعمل ها و قوانین ابلاغی از سوی کارگروه مرکزی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی تأکید کرد: برای رفع مشکلات این تعاونی ها که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز فعالیت دارند با دید مثبت جهت تداوم فعالیت های آنان در حاشیه ی مرزی اقدامات لازم صورت گیرد.
 
وی ادامه داد: با توجه به مصوبه کارگروه ملی سوخت تمهیداتی اندیشیده شود که مرزنشینان استان از سهمیه سوخت با قیمت تعادلی بهره مند گردند.

کد مطلب 4511211

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