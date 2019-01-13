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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

فرمانده انتظامی فامنین عنوان کرد:

کشف ۲۲۰۰ قطعه مرغ قاچاق در فامنین

کشف ۲۲۰۰ قطعه مرغ قاچاق در فامنین

فامنین - فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف ۲ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین با کنترل محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی مقطعی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو ۲ هزار و ۲۰۰  قطعه مرغ قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ حیدری با بیان اینکه بر اساس نظریه کارشناسان ارزش مرغ های کشف شده ۸۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است، بیان کرد: یک متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۸۲ راس دام قاچاق در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین همچنین از کشف ۸۲ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز از ۲ دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حیدری گفت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا ۲ دستگاه کامیون حمل بار را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این ۲ کامیون، ۸۲ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز کشف و ۲ متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ حیدری بیان کرد: ارزش دام های قاچاق کشف شده بر اساس نظر کارشناسان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال براورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4511735

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