کشف ۲۲۰۰ قطعه مرغ قاچاق در فامنین

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین با کنترل محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی مقطعی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.



وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو ۲ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.



سرهنگ حیدری با بیان اینکه بر اساس نظریه کارشناسان ارزش مرغ های کشف شده ۸۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است، بیان کرد: یک متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۸۲ راس دام قاچاق در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین همچنین از کشف ۸۲ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز از ۲ دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.



سرهنگ حیدری گفت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا ۲ دستگاه کامیون حمل بار را متوقف کردند.



وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این ۲ کامیون، ۸۲ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز کشف و ۲ متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.



سرهنگ حیدری بیان کرد: ارزش دام های قاچاق کشف شده بر اساس نظر کارشناسان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال براورد شده است.



فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.