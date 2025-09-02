  1. استانها
۲۲ تن گاز مایع قاچاق در رودان توقیف شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان رودان از توقیف یک دستگاه کامیون بونکر ویژه حمل گاز و کشف بالغ بر ۲۲ تن گاز مایع قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقا علی یوسف وند اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید مریدی این شهرستان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف ودر بازرسی ازآن ۲۲ تن و ۸۰۰ کیلو گرم گازمایع فاقد مجوز قانونی که ارزش محموله کشف شده بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان با تاکید بر برخورد قاطعانه مأموران انتظامی با قاچاق سرمایه‌های ملی با اشاره به اینکه پدیده قاچاق باعث وارد شدن ضربه به اقتصاد کشور می‌شود از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص در اختیار پلیس قرار دهند.

