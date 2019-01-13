فعالیت ۱۷ واحد صنعتی سیم و کابل با ظرفیت ۹۳ هزار تن در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان از فعالیت ۱۷ واحد صنعتی سیم و کابل با ظرفیت اسمی ۹۳ هزار تن در استان خبر داد و با اشاره به اینکه فعالیت این تعداد واحد سیم و کابل می‌تواند ظرفیت مهمی در راستای قطب بودن استان در زمینه برق باشد، افزود: میزان سرمایه‌گذاری این تعداد واحدی تولیدی در عرصه سیم و کابل نیز ۱۱۰۰ میلیارد تومان با اشتغال‌زایی ۱۰۰۰ نفر است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید همه تلاش‌ها در راستای ارتقای ظرفیت تولیدی واحدهای عرصه برق و الکترونیک در استان باشد، ادامه داد: بی‌شک، فعالان این عرصه نیز با دغدغه‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز در این عرصه، نوسانات قیمت مس و سهمیه‌بندی مواد اولیه است.

فغفوری ادامه داد: علاوه بر این مشکلات، مواردی از قبیل طولانی بودن زمان بازپرداخت هزینه‌های فروش ترانس، نوسانات قیمت ارز، کمبود نقدینگی را نیز باید به این مشکلات افزود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: گام برداشتن در راستای رفع این مشکلات می‌تواند زنجان را در رسیدن به آنچه که مصوبه هیئت دولت در زمینه قطب شدن این استان در عرصه برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات است، یاری کند.