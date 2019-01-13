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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خبر داد:

فعالیت ۱۷ واحد صنعتی سیم و کابل با ظرفیت ۹۳ هزار تن در زنجان

فعالیت ۱۷ واحد صنعتی سیم و کابل با ظرفیت ۹۳ هزار تن در زنجان

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از فعالیت ۱۷ واحد صنعتی سیم و کابل با ظرفیت ۹۳ هزار تن در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان از فعالیت ۱۷ واحد صنعتی سیم و کابل با ظرفیت اسمی ۹۳ هزار تن در استان خبر داد و با اشاره به اینکه فعالیت این تعداد واحد سیم و کابل می‌تواند ظرفیت مهمی در راستای قطب بودن استان در زمینه برق باشد، افزود: میزان سرمایه‌گذاری این تعداد واحدی تولیدی در عرصه سیم و کابل نیز ۱۱۰۰ میلیارد تومان با اشتغال‌زایی ۱۰۰۰ نفر است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید همه تلاش‌ها در راستای ارتقای ظرفیت تولیدی واحدهای عرصه برق و الکترونیک در استان باشد، ادامه داد: بی‌شک، فعالان این عرصه نیز با دغدغه‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز در این عرصه، نوسانات قیمت مس و سهمیه‌بندی مواد اولیه است.

فغفوری ادامه داد: علاوه بر این مشکلات، مواردی از قبیل طولانی بودن زمان بازپرداخت هزینه‌های فروش ترانس، نوسانات قیمت ارز، کمبود نقدینگی را نیز باید به این مشکلات افزود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: گام برداشتن در راستای رفع این مشکلات می‌تواند زنجان را در رسیدن به آنچه که مصوبه هیئت دولت در زمینه قطب شدن این استان در عرصه برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات است، یاری کند.

کد مطلب 4511749

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