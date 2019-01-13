ایجاد رشته «تغذیه ورزشی»/ همکاری تهران و کابل در دپارتمان تغذیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست هیئت‌ رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور بررسی برنامه‌ها و چالش‌های دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی و فعالیت‌های مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاهی برگزار شد.

دکتر محمدجواد حسین زاده رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه در این نشست گفت: از این دانشکده انتظار می‌رود به‌عنوان مرکز اصلی آموزش و پژوهش در زمینه علوم تغذیه و رژیم‌شناسی در کشور و منطقه مطرح باشد.

وی با اشاره به ایجاد رشته‌های جدید در دانشکده گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، با توجه نیاز کشورمان باید ۷ رشته در دانشکده تغذیه و رژیم‌شناسی راه‌اندازی می‌شد که چند رشته آن شامل تغذیه جامعه، تغذیه بالینی، تغذیه سلولی مولکولی و سیاستگذاری تغذیه و...ایجاد شده است.

رئیس دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر توسعه کمی و کیفی برنامه‌های آموزشی دانشکده تأکید کرد و گفت: کارشناسی ارشد تغذیه بالینی با ۵۶۰ ساعت کارآموزی و کارورزی در بیمارستان‌ها راه‌اندازی شد. تاکنون دو دوره دانشجو در این مقطع پذیرش‌ شده است و سال آینده نخستین گروه این دوره فارغ‌التحصیل می‌شوند. حضور کارشناسان این رشته در بیمارستان‌ها به درمان اثربخش و کاهش زمان بستری بیماران کمک بسزایی می‌کند.

حسین زاده از راه‌اندازی رشته تغذیه ورزشی در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: پس از طی مراحل قانونی، به‌عنوان نخستین دانشکده ارائه‌ دهنده این رشته در کشور، از سال ۹۸ پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

وی با اشاره به پذیرش سومین دوره دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) سیاستگذاری تغذیه گفت: دانش‌آموختگان این رشته در سیاستگذاری کشور و منطقه می‌توانند نقش‌آفرین باشند.

رئیس دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران تعداد دانشجویان دانشکده را حدود ۲۰۰ نفر برشمرد و گفت: از این تعداد ۱۳۱ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، ۶۵ نفر دانشجوی دکتری تخصصی و ۱۶ نفر دانشجو خارجی هستند. از سال ۹۶ تاکنون، ۳۱ نفر از متقاضیان سایر کشورها، در دانشکده علوم تغذیه پذیرش‌شده‌اند.

وی تعامل این دانشکده با مراکز علمی بین‌المللی و سازمان‌های جهانی را ضروری دانست و گفت: در حال برنامه‌ریزی مقدمات پذیرش دانشجویان خارجی در تغذیه پزشکی هستیم. با توجه به نیاز کشورهای منطقه، درحال پیگیری پذیرش دانشجوی خارجی در مقطع کارشناسی تغذیه در پردیس کیش هستیم. افزون بر این، در زمینه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه هاروارد و دانشگاه‌های استرالیا و اروپا تعاملات خوبی صورت گرفته است.

حسین زاده با اشاره به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده گفت: ۹۴ درصد فارغ‌التحصیلان دوره دکترای تخصصی دانشکده مشغول به کار هستند که از این تعداد ۵۳ درصد به‌عنوان هیئت‌علمی در دانشگاه‌های سراسر کشور، ۲۸ درصد در ارگان‌ها و مراکز دولتی و ۱۳ درصد در بخش خصوصی فعالیت دارند.

وی هدف دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی را تبدیل‌شدن به قطب علمی در تولید و کاربرد علم تغذیه و رژیم‌شناسی دانست و افزود: در گروه تغذیه دانشکده بهداشت و دانشکده علوم تغذیه و بورد وزارت بهداشت افراد شناخته‌شده‌ای فعالیت دارند که با استفاده از این ظرفیت بزرگ می‌توان برنامه‌ها را با موفقیت اجرا کرد.

رئیس دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی تهران تدوین و اجرای طرح کشوری بررسی وضعیت ریزمغذی‌های ایران (پورا) با ۳۲ هزار جمعیت نمونه، را بخشی از توان دانشکده علوم تغذیه دانست و گفت: ریزمغذی‌ها مسئله‌ای است که کشور با آن روبرو است و دانشکده‌ این توانایی را دارد که طرح‌هایی موردنیاز جامعه را با حداقل هزینه و بیشترین سوددهی به انجام برساند.

وی از راه‌اندازی دپارتمان تغذیه در دانشگاه کابل افغانستان خبر داد و گفت: با حمایت اتحادیه اروپا مسئولیت راه‌اندازی دپارتمان تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی کابل و ارتقا کوریکولوم های موجود و تدوین کوریکولوم جدید برای دو دوره یک سال در کشور افغانستان را برعهده گرفتیم. این اقدام دانشکده ارز آوری خوبی برای دانشگاه دارد.

حسین زاده به چالش‌های پیش روی دانشکده اشاره کرد و گفت: همه این فعالیت‌ها در فضای فیزیکی محدود دانشکده انجام می‌شود و دانشکده نیاز جدی به تأمین فضای فیزیکی مناسب دارد.

وی خواستار حمایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تصویب رشته‌های موردنیاز و جذب هیئت‌ علمی مناسب شد و گفت: برای نهادینه شدن جایگاه تغذیه و مشاوره تغذیه در بیمارستان‌ها نیاز به حمایت معاونت آموزشی و معاونت درمان داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عملکرد این دانشکده را با توجه به نوپا بودن آن مثبت ارزیابی کرد و گفت: درگذشته به دلایلی تصمیم گرفته شد دانشکده علوم تغذیه در دانشگاه ایجاد شود. دانشکده هم در این ۶-۷ سالی که از زمان تأسیس آن می‌گذرد؛ کارنامه خوبی داشته، هرچند که انتظارات ما زیاد است و برای تحقق آن باید وقت بیشتری به دانشکده داده شود.

کریمی با اشاره به مسئله فضای فیزیکی دانشکده علوم تغذیه گفت: من از روز اول به وجود دانشکده‌ها در کوچه‌پس‌کوچه‌هایی که در شأن دانشگاه تهران نیست توجه داشتم. در این مدت هم تلاش کردیم دانشکده علوم تغذیه در کوتاه‌مدت به پردیس دانشگاه منتقل شود که هنوز موفق نشده‌ایم.

وی با اشاره به پیامدهای انتقال دانشکده علوم تغذیه به پردیس دانشگاه گفت: برای این جابه‌جایی لازم است دانشکده‌های پزشکی و بهداشت به‌صورت فشرده‌تر بنشینند تا فضایی در اختیار دانشکده علوم تغذیه قرار گیرد. از سوی دیگر باید دید قرار گرفتن در یک فضای کوچک‌تر می‌تواند پاسخگوی برنامه‌هایی باشد که دانشکده علوم تغذیه برای آینده خود ترسیم کرده است؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بعضی از دانشکده‌ها مانند پیراپزشکی، علوم تغذیه و طب ایرانی برای اینکه بتوانند راهی برای توسعه آینده خود داشته باشند باید بپذیرند که از پردیس دانشگاه فاصله بگیرند و در یک مجموعه دیگر مستقر شوند گفت: برای این منظور دانشگاه دو محل را در منطقه ۲۲ و منطقه ۱۸ در نظر گرفته است.

وی افزود: در منطقه ۲۲ در مجاورت بیمارستان شریعتی ۲ درحال رایزنی برای اختصاص یک قطعه زمین هستیم. در منطقه ۱۸، نیز قطعه زمینی با مساحت ۲۰ هکتار در اختیار دانشگاه قرار دارد که در آن بیمارستان مرکز طبی ۲ و پارک علم و فناوری درحال ساخت است. در کنار این مجموعه، می‌توان تعدادی از دانشکده‌هایی را که فضای فیزیکی مناسبی ندارند، منتقل کرد. دانشکده پیراپزشکی در این زمینه اعلام آمادگی کرده است. دانشکده تغذیه هم روی این مسئله فکر کند و تصمیم بگیرد.

کریمی بر ارتباط دانشکده علوم تغذیه و جامعه تأکید کرد و این دانشکده را مصداق بارز پژوهش‌های کاربردی دانست و گفت: مهم‌تر از ارتباط دانشکده با بیمارستان که باید آن را نیز به‌عنوان بخشی از کار خود در موردتوجه قرار دهید؛ اتصال دانشکده با جامعه است. شرایط تغذیه‌ای کشور نشان می‌دهد که دانشکده تغذیه باید در این زمینه متولی فکری باشد.

وی افزود: از طریق معاونت‌های بهداشت و اجتماعی اتصال دانشکده به جامعه را در دستور کار خود قرار دهید و فکر کنید که چطور می‌توان امکان حضور دانشجویان را در فیلد فراهم کرد؛ کاری که دانشکده بهداشت هم متولی آن شده است. اگر دانشکده علوم تغذیه، فارغ‌التحصیلانی تربیت کند که در مطب‌های خود نسخه‌های گران‌قیمت تجویز کنند مشکلی از جامعه حل نمی‌شود.