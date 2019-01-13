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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰

امام‌جمعه گرمسار:

مسئولان با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اطراف سد نمرود برخورد کنند

مسئولان با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اطراف سد نمرود برخورد کنند

گرمسار- امام‌جمعه گرمسار بابیان اینکه دریافت حق قانونی و شرعی کشاورزان از آب سد نمرود مطالبه مردم است گفت: مسئولان با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اطراف این سد برخورد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی غروب یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه عده‌ای در مناطق بالادست در حریم رودخانه و مسیر سد نمرود اقدام به ویلا سازی و باغ‌سازی کردند که این امر موجب تجاوز به حقوق مردم پایین‌دست در حق آبه کشاورزان شده است، تأکید کرد: مسئولان با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اطراف سد نمرود برخورد کنند.

وی افزود: برخورد جدی با متخلفان در این عرصه و دریافت حقوق قانونی و شرعی مردم پایین‌دست از حق آبه سد نمرود یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و به‌ویژه کشاورزان گرمساری است.

مردم گرمسار بیش از حق آبه قانونی و شرعی خود چیزی نمی‌خواهند

امام‌جمعه گرمسار با تأکید بر لزوم کنترل و ساماندهی برداشت آب از محل سد نمرود خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از نیازهای آبی مردم گرمسار از سد نمرود تٲمین می‌شود.

آرامی با بیان اینکه آب مایه حیات بشر است و رکن اصلی برای ایجاد توسعه پایدار به شمار می رود، تصریح کرد: مسئله کم آبی شوخی نیست و باید با جدیت برای رفع این معضل تلاش شود تا در ایام گرم سال با مشکل کم آبی مواجه نشویم.

وی در ادامه با بیان اینکه استان سمنان و شهرستان گرمسار از مناطق کم آب کشور است ، اضافه کرد: فرهنگ‌سازی در راستای مصرف بهینه آب و انرژی باید در دستور کار مدیران مرتبط قرار گیرد.

کد مطلب 4512025

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