به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علیرضا آرامی غروب یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات آب گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه عدهای در مناطق بالادست در حریم رودخانه و مسیر سد نمرود اقدام به ویلا سازی و باغسازی کردند که این امر موجب تجاوز به حقوق مردم پاییندست در حق آبه کشاورزان شده است، تأکید کرد: مسئولان با ساختوسازهای غیرقانونی در اطراف سد نمرود برخورد کنند.
وی افزود: برخورد جدی با متخلفان در این عرصه و دریافت حقوق قانونی و شرعی مردم پاییندست از حق آبه سد نمرود یکی از مهمترین مطالبات مردم و بهویژه کشاورزان گرمساری است.
مردم گرمسار بیش از حق آبه قانونی و شرعی خود چیزی نمیخواهند
امامجمعه گرمسار با تأکید بر لزوم کنترل و ساماندهی برداشت آب از محل سد نمرود خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از نیازهای آبی مردم گرمسار از سد نمرود تٲمین میشود.
آرامی با بیان اینکه آب مایه حیات بشر است و رکن اصلی برای ایجاد توسعه پایدار به شمار می رود، تصریح کرد: مسئله کم آبی شوخی نیست و باید با جدیت برای رفع این معضل تلاش شود تا در ایام گرم سال با مشکل کم آبی مواجه نشویم.
وی در ادامه با بیان اینکه استان سمنان و شهرستان گرمسار از مناطق کم آب کشور است ، اضافه کرد: فرهنگسازی در راستای مصرف بهینه آب و انرژی باید در دستور کار مدیران مرتبط قرار گیرد.
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