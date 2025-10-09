  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس: عدالت در حقابه سد نمرود اجرا شود

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس: عدالت در حقابه سد نمرود اجرا شود

گرمسار- نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه مردم این منطقه خواستار اجرای عدالت در تخصیص حقابه سد نمرود هستند، گفت: تاکنون حتی یک لیتر آب کشاورزی به گرمسار تخصیص داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع بررسی مسائل آب و برق شهرستان با حضور وزیر نیرو در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه از اهداف احداث سد نمرود تامین آب گرمسار و آرادان بوده است، ابراز داشت: ۹۲ درصد منابع این سد می بایست به سمت استان سمنان اختصاص داده می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه حتی یک لیتر آب کشاورزی به گرمسار تخصیص داده نشده است، افزود: مردم از این بی عدالتی در بهره برداری منابع آب ناراضی هستند.

عضو خانه ملت با بیان اینکه سهم واقعی کشاورزان از حق آبه سد نمرود تامین نشده است، ابراز داشت: این در حالی که معیشت مردم منطقه به کشاورزی وابسته است.

عربی با بیان اینکه حتی مصوبات جلسات و نشست های قبلی نیز محقق نشدند، تصریح کرد: مردم خواستار اجرای قانون و تحقق حق آبه خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه بی توجهی به همه موارد فوق معیشت مردم منطقه را دچار بحران کرده است، افزود: مردم در چهارچوب قوانین خواسته خود یعنی تحقق حق آبه را از دولت مطالبه دارند.

کد خبر 6617061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها