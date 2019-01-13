رئیس پارلمان ونزوئلا بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، «خوآن گوئیدو»، رئیس جدید پارلمان ونزوئلا بدون اعلام قبلی بازداشت شد.

خانواده گوئیدو نیز خبر بازداشت او را تائید کرده‌اند.

پیش از این گوئیدو خواستار برکناری مادورو و تشکیل دولت انتقالی شده بود.

گوئیدو به تازگی ریاست پارلمان ونزوئلا را بدست گرفته بود و شنبه گذشته تمام اعضای انجمن ملی ونزوئلا به نفع او به عنوان نماینده حزب «اراده ملت» در انتخابات ریاست جدید پارلمان رأی داده بودند.

حزب «اراده ملت»، حزب مخالف دولت حاکم در ونزوئلا به شمار می‌رود و گوئیدو پس از انتصاب، جامعه بین‌الملل را به تشویق مادورو برای تحویل قدرت و بازگشت به دموکراسی فرا خوانده بود.

مادورو پس از پیروزی در انتخابات ماه می گذشته که اکثریت قدرت‌های مخالف آن را تحریم کردند و آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین نتایج آن را به رسمیت نشناختند، از دهم ژانویه دوره جدید شش ساله دولت خود را آغاز کرد.​