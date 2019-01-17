اردن در برابر معامله قرن ایستاده است/شکست ناتوی عربی علیه ایران

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: سفر منطقه ای اخیر مایک پمپئو به کشورهای عربی منطقه با دو هدف اصلی صورت گرفت نخست متحد کردن این کشورها علیه ایران در چارچوب به اصطلاح ناتوی عربی و دوم زمینه سازی برای اجرای طرح آمریکایی معامله قرن علیه مسأله فلسطین.

به نظر می رسد دست وزیر خارجه آمریکا در این سفر منطقه ای خالی ماند به طوریکه از یک سو کشورهای عربی منطقه در قبال دشمن دانستن ایران هم چنان متحد نیستند و اختلافات داخلی مانع این اتحاد می شود و دوم آنکه اردن همچنان با معامله قرن مخالف است و مانع اجرای آن می شود.

«طارق خوری» نماینده پارلمان اردن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه به ویژه به اردن گفت: بدون شک تمام منطقه خاورمیانه تبدیل به هدفی برای آمریکا شده و به همین دلیل سفرهای وزرای خارجه آمریکا به منطقه قابل توجه است چرا که آنها به خاورمیانه به عنوان منطقه عملیاتی خود نگاه می کنند.

وی افزود: متأسفانه اکثریت کشورهای منطقه نیز از این مسأله استقبال کرده و مخالفتی با سیاستهای آمریکا از جمله سیاستهایی که به خود آنها و ملتها و ثروتهای ملی آنها ضرر می رساند نمی کنند.

نماینده پارلمان اردن یادآور شد: آنها مخالفتی با این سیاستها که باعث می شود در برابر خواسته های دولت آمریکا سر فرود آورند نمی کنند. سفر وزیر خارجه آمریکا به اردن در چارچوب فشارهای پی در پی علیه این کشور برای اتخاذ مواضعی موافق با اهداف شرورانه آمریکا صورت می گیرد.

وی در خصوص ارتباط سفر پمپئو به اردن با طرح آمریکایی معامله قرن علیه مسأله فلسطین و فشار به امان برای پذیرش آن تاکید کرد: آمریکا برای آنکه اردن را مجبور به پذیرش معامله قرن کند فشارهای زیادی به این کشور وارد می کند و بعید نمی دانم که در رأس اولویتهای سفر پمپئو به اردن اعمال همین فشار برای تغییر موضع مخالف امان باشد چراکه پذیرش این معامله به معنی پایان دادن به هرگونه نقش سیاسی اردن در خصوص مسأله فلسطین است. این طرح به نفع رژیم صهیونیستی و به ضرر اردن و فلسطین است.

خوری در خصوص ارتباط سفر پمپئو با تلاش آمریکا برای تشکیل ناتوی عربی علیه ایران با مشارکت کشورهای عربی گفت: همانطور که ناتوی عربی در تجزیه سوریه و محقق کردن پیروزی درجنگ غیر اخلاقی علیه یمن شکست خورد در تسلیم کردن ایران نیز شکست خواهد خورد.

وی تصریح کرد: متأسفانه این کشورها که ناتوی عربی را تشکیل می دهند تبدیل به ابزار ارزان قیمتی شده اند که اموال ملتهای خود را در راستای اهداف و برنامه های آمریکا برای مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی هزینه می کنند.

نماینده پارلمان اردن تأکید کرد: رژیم صهیونیستی که فلسطین را اشغال کرده و به دنبال اشغال خاک دیگر کشورها و هیمنه بر تصمیم گیری کشورهای حوزه خلیج فارس است. این رژیم می کوشد با کمک همین کشورها ایران را دشمن اصلی نشان دهد و نگاه ها را از رژیم صهیونیستی منحرف کند.

وی افزود: ناتوی عربی در سایه تدبیر و هوشمندی ایران و برتری نظامی این کشور و صادق نبودن آمریکا بر خلاف روسیه شکست خواهد خورد چرا که روسیه در کنار ایران و حزب الله در سوریه نشان دادند که منافع مشترک عمیقی باعث ایجاد این محور مقاومت شده است.

این نماینده پارلمان اردن در خصوص موضع گیری کشورش در قبال معامله قرن و ناتوی عربی گفت: اردن روابط نزدیکی با کشورهایی که ناتوی عربی را تشکیل می دهند دارد اما سیاست میانه روی را تا جاییکه امکان دارد در پیش می گیرد و به نظر مردم این کشور توجه دارد و تا بدین لحظه در برابر تمام فشارها برای پذیرش معامله قرن ایستادگی کرده است.

وی در پایان افزود: البته فشارهایی در خصوص عدم از سرگیری روابط میان اردن و سوریه نیز وجود دارد اما منافع حیاتی اقتصادی و اجتماعی اردن در این روابط نهفته است. اردن بیش از دیگر کشورها از جنگ در سوریه ضربه خورد و دیگر کشورها از اردن در این خصوص حمایت نکردند.