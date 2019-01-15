  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

یارانه نقدی در ایستگاه ۹۵؛

یارانه فردا واریز می‌شود/جمع واریزی هر فرد به۴.۳میلیون تومان رسید

یارانه فردا واریز می‌شود/جمع واریزی هر فرد به۴.۳میلیون تومان رسید

یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی فردا چهارشنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نود و پنجمین مرحله پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی مربوط به دی ماه، چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۹۷ ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و در مجموع اکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان هر ماه برای دولت هزینه به همراه دارد و طی هشت سال گذشته در مجموع ۳۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است.

 طی حدود ۸ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

کد مطلب 4513918
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      نیم کیلو گوشت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها