به گزارش خبرنگار مهر، نود و پنجمین مرحله پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی مربوط به دی ماه، چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۹۷ ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و در مجموع اکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان هر ماه برای دولت هزینه به همراه دارد و طی هشت سال گذشته در مجموع ۳۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است.

طی حدود ۸ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.