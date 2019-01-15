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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۱۷

مدیرکل انتقال خون استان قزوین:

سمینار سه روزه مدیریت خون بیمار در قزوین برگزار می شود

سمینار سه روزه مدیریت خون بیمار در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرکل انتقال خون استان قزوین گفت: سمینار سه روزه مدیریت خون بیمار با حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از فردا به مدت سه روز در قزوین برگزار می شود.

محمد حسین برادران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:این سمینار سه روزه باحضور  علی اکبر پورفتح اله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و۳۵۰ پزشک، پرستار و کارشناس بانک خون در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین افزود: مصرف بهینه خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی، رعایت اصول صحیح حمل و نقل و نگهداری انواع فرآورده های خونی، گزارش دهی دقیق عوارض ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن، مدیریت خون بیمار و اهمیت آزمایشات مرتبط در بانک خون بیمارستانها، از اهداف برگزاری این سمینار است.

به گفته برادران در این سمینار مباحثی همچون آشنایی با سیستم هموویژلانس(نظام مراقبت از خون)، ضرورت و اهمیت اجرای آن، مدیریت مصرف خون، آشنایی با اندیکاسیون های تزریق گلبول قرمز در جراحی قلب، فرآورده های پلاسمایی و اندیکاسیون های آن، عوارض حاد و تاخیری تزریق خون بررسی می شود.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین تصریح کرد: همچنین در این سمینار آشنایی با آماده سازی بیمار و فرآورده های خونی قبل از تزریق، مجموعه دستورالعمل های بانک خون بیمارستان و فرم های هموویژلانس، نحوه صحیح تزریق و مراقبت های مربوط به آن، آماده سازی فرآورده های خونی قبل از ارسال توسط بانک خون، تعیین گروه خون با روش سل تایپ و بک تایپ و کنترل کیفی آنتی سرم ها، انجام آزمایش در نمونه های مشکل دار، نگهداری خون و فرآورده ها در بانک خون بیمارستان ها در قالب سخنرانی و کارگاه پرسش و پاسخ برای گروه های هدف شامل پزشکان فوق تخصص، متخصص و عمومی، جراحان، هماتولوژی، پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان چند رشته مرتبط دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برادران یادآورشد: این سمینار با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و موسسه آموزش عالی طب انتقال خون در روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸ دی ماه در سالن شهید بابایی دانشکده پزشکی برگزار می شود.
 

کد مطلب 4514328

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