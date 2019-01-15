سمینار سه روزه مدیریت خون بیمار در قزوین برگزار می شود

محمد حسین برادران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:این سمینار سه روزه باحضور علی اکبر پورفتح اله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و۳۵۰ پزشک، پرستار و کارشناس بانک خون در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین افزود: مصرف بهینه خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی، رعایت اصول صحیح حمل و نقل و نگهداری انواع فرآورده های خونی، گزارش دهی دقیق عوارض ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن، مدیریت خون بیمار و اهمیت آزمایشات مرتبط در بانک خون بیمارستانها، از اهداف برگزاری این سمینار است.

به گفته برادران در این سمینار مباحثی همچون آشنایی با سیستم هموویژلانس(نظام مراقبت از خون)، ضرورت و اهمیت اجرای آن، مدیریت مصرف خون، آشنایی با اندیکاسیون های تزریق گلبول قرمز در جراحی قلب، فرآورده های پلاسمایی و اندیکاسیون های آن، عوارض حاد و تاخیری تزریق خون بررسی می شود.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین تصریح کرد: همچنین در این سمینار آشنایی با آماده سازی بیمار و فرآورده های خونی قبل از تزریق، مجموعه دستورالعمل های بانک خون بیمارستان و فرم های هموویژلانس، نحوه صحیح تزریق و مراقبت های مربوط به آن، آماده سازی فرآورده های خونی قبل از ارسال توسط بانک خون، تعیین گروه خون با روش سل تایپ و بک تایپ و کنترل کیفی آنتی سرم ها، انجام آزمایش در نمونه های مشکل دار، نگهداری خون و فرآورده ها در بانک خون بیمارستان ها در قالب سخنرانی و کارگاه پرسش و پاسخ برای گروه های هدف شامل پزشکان فوق تخصص، متخصص و عمومی، جراحان، هماتولوژی، پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان چند رشته مرتبط دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برادران یادآورشد: این سمینار با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و موسسه آموزش عالی طب انتقال خون در روزهای ۲۶، ۲۷، ۲۸ دی ماه در سالن شهید بابایی دانشکده پزشکی برگزار می شود.

