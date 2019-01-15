شناسایی ۲۱۰بانوی کارآفرین موفق در حوزه صنایع دستی و گردشگری کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان، غلامرضا فرخی با اشاره به اینکه ۲۱۰ بانوی کارآفرین در حوزه های گردشگری و صنایع دستی استان کرمان شناسایی شده اند، گفت: این کارآفرینان در زمینه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی، موسسات آموزش گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و ایجاد کارگاههای صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه حضور زنان در مشاغل حوزه گردشگری استان کرمان نسبت به برخی از استانها در رتبه بالاتری قرار دارد، اظهار کرد: در تلاش هستیم زمینه حضور و فعالیت هرچه آسانتر زنان در بخشهای مختلف گردشگری را فراهم کنیم که خوشبختانه در این مورد با توجه به آمار بدست آمده موفق بوده ایم.

فرخی با اشاره به اینکه زنان در حوزه های بوم گردی و صنایع دستی دارای توانمندیهای بالایی هستند، تصریح کرد: در چند سال اخیر فعالیت و حضور زنان استان کرمان در عرصه گردشگری رشد بسیار خوبی داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، افزود: امیدواریم زنان با حضور خود در این عرصه ها بتوانند توانمندیهای خود را از لحاظ کیفی به معرض نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه خلاقیت یکی از نیازهای اساسی توسعه صنعت گردشگری است و کارآفرینی در گردشگری موجب اشتغال سریع و درآمد زیاد می شود، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون از این فرصت برای رشد اقتصادی کشور استفاده چندانی نشده است.

فرخی تصریح کرد: صنعت گردشگری نسبت به صنایع دیگر نیاز به سرمایه گذاری کلان ندارد و می توان با سرمایه نه چندان زیاد و کمی خلاقیت به درآمدزایی در این حوزه دست یافت.