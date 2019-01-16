آثار خوبی به جشنواره سرودهای حماسی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جم با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشنواره سراسری سرودهای حماسی و آواهای انقلابی به میزبانی لرستان اظهار داشت: فراخوان دادیم که بخواهیم هنرمندان از استان ها به جشنواره بیایند، جوانان در استان ها سرشار از ذوق و علاقمندی و عشق هستند، تنها یک تلنگر می خواهند، یک حمایت می خواهند که بیایند آثار خود را عرضه کنند.

وی تصریح کرد: دعوت فوق العاده ای از این عزیزان کردیم و با عشق هم پاسخ گرفتیم.

دبیر چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی با بیان اینکه اگر به تاریخچه سرودهای حماسی فکر کنیم از عارف قزوینی شروع می شود تا درویش خان که کارهایی کردند و سرود شکل گرفت و در ریتم ها آمد، کارهایی صورت گرفت که فقط جنبه ملی داشت، افزود: از ۴۰ سال گذشته تاکنون سرودهای انقلاب به عنوان سرود برای مردم معروف است، بیاییم یک بار فقط جنبه سرود را به جشنواره بکشانیم و این علاقمندی جوانان را تلنگری بزنیم و حمایت کنیم.

جم با اشاره به اینکه خوشبختانه هنرمندان آمدند و هم در موسیقی اقوام ایرانی و هم موسیقی ایرانی کارهای خوبی آمد، یادآور شد: جواب خوبی از علاقمندان گرفتیم که در جریان برگزاری جشنواره در لرستان برای مردم هنرنمایی می کنند.

وی با بیان اینکه در این حوزه دستگاه های فرهنگی مختلف مثل حوزه هنری، ارشاد و صدا و سیما کارها اداری پیش می رود، یک جشنواره می بینیم که خوب است اما با تعویض یک مسئول عمارتی که ساخته می شود خراب می شود و فرد دیگری دوباره از صفر و یا جایی که دوست دارد کار را شروع می کند، این موضوع به موسیقی لطمه می زند، تصریح کرد: ما گفتیم بیاییم در کنار جوانان و نوجوانانی که گروه تشکیل داده اند جشنواره ای را برای تولید سرود برگزار کنیم که امسال چهارمین دوره این جشنواره را شاهد هستیم.

دبیر چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی که با رادیو فرهنگ گفت و گو می کرد، ادامه داد: علت اینکه روی این موضوع صحه گذاشتیم این بود که هنرمندان به حرف ما لبیک دهند و در کنار هم بدون هیچ نمره و پارتی بازی هرکسی هر عشقی دارد در سبد اخلاص بگذارد و ما بدون کم و کاست به گوش مردم برسانیم.