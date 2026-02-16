تشریح روند اجرا و آینده طرح «من شهردارم»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علاءالدینی مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران در تشریح روند اجرایی طرح «من شهردارم» گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح، مجموعهای از پروژههای درونسازمانی شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها از طریق سامانههای اطلاعرسانی در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه، سفیرانی در سطح مناطق شهری انتخاب شدند که از طریق بسترهای ارتباطی و اپلیکیشنهای مرتبط، ارتباط میان شهرداری و شهروندان را برقرار کردند. شهروندان با مشارکت در این فرآیند، پروژههای محلی خود را اولویتبندی کرده و پروژههایی که بیشترین رأی را کسب کردند، در اولویت اجرا قرار گرفتند.
علاءالدینی با اشاره به توسعه دامنه مشارکت در سال دوم اجرای طرح اظهار کرد: در این مرحله، علاوه بر رأیدهی به پروژهها، امکان ارائه مسائل، مشکلات و ایدههای شهروندان نیز فراهم شد. این دادهها پس از پالایش کارشناسی، به پروژههای مشخص تبدیل و در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شدند.
وی شبکه سفیران طرح «من شهردارم» را یکی از ظرفیتهای مهم این برنامه دانست و گفت: این شبکه متشکل از کارکنان داوطلب شهرداری و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهایی مردمی موجود در مساجد و آموزشوپرورش بود که نقش مؤثری در افزایش سطح مشارکت شهروندان ایفا کرد.
مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران با اشاره به چالشهای جذب مشارکت مردمی تصریح کرد: مشارکت مؤثر شهروندان نیازمند اقناع، آموزش و ارائه اطلاعات شفاف و قابل فهم عمومی است. بدون فراهم شدن این پیشزمینهها، مشارکت نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود، بهویژه در شرایطی که سطح اعتماد عمومی نیازمند تقویت است.
علاءالدینی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی در طرح «من شهردارم» این است که این طرح از یک پروژه یا رویداد مقطعی فراتر رفته و به یک نظام مدیریتی نهادینه شده در منظومه نظامات مدیریتی و راهبری شهرداری تهران تبدیل شود؛ نظامی که بتواند پیشران حرکت مدیریت شهری به سمت نسل جدید شهرداری، توسعه حکمرانی مشارکتی و بهرهگیری مؤثر از فناوریهای نوین باشد.
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