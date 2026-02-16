اجرای ۱۸۱ پروژه عمرانی طی ۲۴۰ هفته فعالیت مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بهره برداری از گام نخست تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهیدان ستاری،فهمیده در قالب دویست و نهمین پویش امید و افتخار صبح امروز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با حضور محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

گفتنی است زمان آغاز این پروژه، خردادماه سال ۱۴۰۳ بود که بعد از گذشت ۲۰ ماه با ۳۴۰ میلیارد تومان هزینه امروز افتتاح‌ شد.

هر هفته‌ ۲ افتتاح تا پایان سال

در ابتدای این مراسم مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران درباره این پروژه بیان کرد: امروز دومین افتتاح در هفته جاری را جشن می‌گیریم. روز نخست هفته ۳ پروژه عمرانی در شرق تهران بازگشایی شد و به فاصله ۲ روز گام نخست تقاطع ستاری-فهمیده تقدیم شهروندان شد.

وی ادامه داد: با این وجود افتتاح‌های پیاپی پروژه‌ها در این سال تمام‌ نخواهد شد و تا پایان سال هفته‌ای ۲ افتتاح خواهیم داشت. از قرارگاه خاتم و موسسه شهید رجایی بابت حجم بالای عملیات‌های عمرانی در پایتخت ممنونم.

صداقتی با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح ستاری-فهمیده خاطرنشان کرد: این پروژه در چند فاز تقدیم مردم خواهد شد. فاز اول محور شمال به جنوب پل محور SA امروز افتتاح شد. البته این پروژه چند مرحله دیگر نیز دارد. یک فاز مربوط به دسترسی شمال به غرب پروژه است که کار قالب بندی آن در حال انجام است. کارهای فلزی مسیر شرق به جنوب هم در حال اتمام است و پیش از نوروز کار نصب آن انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ادامه داد: در اجرای این پل نسبت به چند موضوع سخت با اولویت بالا اقدام کردیم که یکی از آنها هماهنگی با شرکت بهره برداری مترو بود. یکی از خطوط اصلی کار مربوط به مسیر متروی تهران به کرج بود که این موضوعات با هماهنگی حل شد.

وی در پایان گفت: همچنین روی بزرگراه شهید فهمیده ۲ انحراف ترافیکی سنگینی انجام شد و با هماهنگی راهور کوچک‌ترین حادثه‌ای در این نقطه رخ نداد.

اجرای پروژه ستاری ،فهمیده از سال ۸۸ بر زمین مانده بود

در ادامه پوریافر شهردار منطقه ۵ نیز گفت: در این دوره نگاه ویژه‌ای به شهر و مباحث گوناگون شد. کار این دوره با توجه به افزایش هزینه‌ها و مسائل کلان کشور با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست. در امور عمرانی به جد می‌توان گفت که با وجود این مشکلات حجم اقدامات با قبل قابل قیاس نیست.

وی با تاکید بر اینکه افتتاح پروژه‌ها مانند جنت آباد-آبشناسان مورد توجه شهروندان قراردارد، عنوان کرد: پروژه تعاون-حکیم نیز در مرحله خوبی قرار دارد. تهران یک کارگاه عمرانی است و این به همت معاون فنی و عمرانی برمی‌گردد. پروژه‌هایی که سالیان سال روی زمین مانده بود مانند همین پروژه که طراحی آن به سال ۸۸ برمیگردد در این دوره افتتاح شد.

اجرای ۱۸۱ پروژه عمرانی طی ۲۴۰ هفته فعالیت مدیریت شهری

عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران هم در دویست و نهمین پویش امید و افتخار و آیین افتتاح فاز اول پروژه ستاری،فهمیده گفت: در مدیریت شهری چیزی که مورد توجه بود پافشاری بر تصمیم است. پروژه تقاطع باقری-بابایی معارضی داشت که ۳ سال بایت حل آن تلاش کردیم. شاید اگر می خواستیم کل پولی که در این دوره صرف کردیم صرف یک کلان پروژه کنیم که سر و صدا کند کار راحت تری بود. تا امروز با گذشت ۲۴۰ هفته ۱۸۱ پروژه عمرانی تقدیم مردم شده است که این نشان از پایمردی دارد.

وی با اشاره به آسفالت ریزی بی سابقه در پایتخت خاطرنشان کرد: تا پایان خدمت بدون حاشیه به این فعالیت ها ادامه خواهیم داد. به عبارتی طی چند ماه باقی مانده از عمر مدیریت شهری به همین روند ادامه خواهیم داد.