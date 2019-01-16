به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری بدون اشاره به بدعهدی کشورش در خروج از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد تأئید قرار گرفت، اعلام کرد: امروز سومین سالگرد توافق هسته‌ ای وحشتناک ایران است که میلیاردها دلار به شکل تخفیف تحریم در اختیار ایران قرار داد؛ اما باعث پایان بلندپروازی‌ های هسته‌ ای، آزمایش‌ های موشکی، حمایت از تروریسم یا توسعه‌ گرایی منطقه‌ ای توسط ایران نشد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه افزود: رئیس‌جمهور ترامپ، از شما بابت خاتمه دادن به این توافق و تحمیل فشار حداکثری متشکریم.

این درحالیست که نقض یکجانبه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل علیرغم ۱۳ قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در تأئید صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران با انتقادهای زیادی از سوی محافل جهانی همراه شده است.

گفتنی است، ترامپ سه‌شنبه ۸ ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت‌ ماه سال ۹۷) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد.