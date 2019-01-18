تغییر رنگ پوست را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر در رنگ پوست معمولا به معنای بروز وضعیتی ناهنجار در بدن است. در افراد مبتلا به سرطان، می تواند ناشی از عواملی نظیر رشد تومور، قرارگیری در معرض آفتاب یا عارضه جانبی درمان باشد.

این سازمان توصیه می کند در صورت بروز تغییرات زیر در پوست باید به پزشک مراجعه شود:

- پوست زردرنگ یا سفیدی در چشم که ممکن است نشانه وجود مشکلی در کبد باشد.

- کبودشدگی یا وجود نواحی آبی یا بنفش رنگ بر روی پوست که هیچ علت مشخصی نداشته باشد.

- رنگ پریدگی یا آبی رنگ شدن پوست، لب یا ته ناخن ها.

- قرمزی یا خارش پوست.

- تورم در نواحی ای که دچار تغییر رنگ شده است.