به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه و در اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری سرودهای حماسی و آواهای انقلابی، قطعه موسیقی «تا آخرین قرار» رونمایی شد.
این قطعه موسیقی با محوریت معرفی جایگاه بسیج و بسیجیان و آرمان های انقلاب ساخته شده است.
شعر این قطعه موسیقی از عالیه مهرابی، آهنگسازی آن از مازیار عطاریان است و خوانندگان آن اسفندیار قره باغی، جمشید جم و ستار سهرابی هستند.
شعر این آهنگ را در زیر می خوانید:
طوفان گر وزید، من سرو قامتم/ تکبیر همتم، تسبیح وحدتم
من بی نهایتم، تا با ولایتم/ من یک بسیجی ام، فرزند ملتم
بر خواب دشمنان، چون موج سرکشم/ آتش چو در رسد، ققنوس آتشم
بار امانتی بر شانه می کشم/ تا آخرین هدف، من تیر آرشم
چون موج سربلند، چون تاک سر به دار/ هم عهد لاله ها، تا آخرین قرار
بال پریدنم، ایمان و اقتدار/ در سنگر حضور، آتش به اختیار
من انقلابی ام، تا آخرین قدم/ با زخم لاله ها هم عهد و هم قسم
بر دوش من علم، من حافظ حرم/ سرباز جنگ نرم، در سنگر قلم
دلپواسم ولی، دلواپس وطن/ دلواپس غم گل های بی کفن
با دشمن وطن در جنگ تن به تن/ صبح بصیرتم، طوفان شب شکن
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