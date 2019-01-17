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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۴۱

در اختتامیه جشنواره آوای بیداری؛

قطعه موسیقی «تا آخرین قرار» رونمایی شد

قطعه موسیقی «تا آخرین قرار» رونمایی شد

خرم‌آباد- قطعه موسیقی «تا آخرین قرار» در جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه و در اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری سرودهای حماسی و آواهای انقلابی، قطعه موسیقی «تا آخرین قرار» رونمایی شد.

این قطعه موسیقی با محوریت معرفی جایگاه بسیج و بسیجیان و آرمان های انقلاب ساخته شده است.

شعر این قطعه موسیقی از عالیه مهرابی، آهنگسازی آن از مازیار عطاریان است و خوانندگان آن اسفندیار قره باغی، جمشید جم و ستار سهرابی هستند.

شعر این آهنگ را در زیر می خوانید:

طوفان گر وزید، من سرو قامتم/ تکبیر همتم، تسبیح وحدتم

من بی نهایتم، تا با ولایتم/ من یک بسیجی ام، فرزند ملتم

بر خواب دشمنان، چون موج سرکشم/ آتش چو در رسد، ققنوس آتشم

بار امانتی بر شانه می کشم/ تا آخرین هدف، من تیر آرشم

چون موج سربلند، چون تاک سر به دار/ هم عهد لاله ها، تا آخرین قرار

بال پریدنم، ایمان و اقتدار/ در سنگر حضور، آتش به اختیار

من انقلابی ام، تا آخرین قدم/ با زخم لاله ها هم عهد و هم قسم

بر دوش من علم، من حافظ حرم/ سرباز جنگ نرم، در سنگر قلم

دلپواسم ولی، دلواپس وطن/ دلواپس غم گل های بی کفن

با دشمن وطن در جنگ تن به تن/ صبح بصیرتم، طوفان شب شکن

کد مطلب 4516170

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