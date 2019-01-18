انعقاد تفاهم نامه در راستای بومی سازی کاتالیست های ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیای مستقیم آهن که توسط یک شرکت دانش بنیان در کیش برگزار شد تفاهم نامه ای در راستای استفاده هر چه بیشتر از کاتالیست ها بین انجمن فولاد و صندوق توسعه فناوری های نوین پردیس(در پارک فناوری پردیس) منعقد شد.

همچنین در این همایش از تمبر اختصاصی یادبود بومی سازی در صنعت کاتالیست و تمبر یادبود ایران‌ساخت رونمایی شد تا این گام در بومی سازی و خوداتکایی صنعت فولاد کشور و پیشرفت عرصه دانش بنیان در حافظه ایران اسلامی، ماندگار شود.

سومین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرایند احیای مستقیم آهن که به مدت ۲ روز و با حضور فعالان صنعتی و شرکت های دانش بنیان برگزار که در آن زمینه تعامل و گفتگو میان فعالان این حوزه برای ورود به تولید محصولات جدیدتر و حضور در عرصه بین‌المللی را فراهم شد.