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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

انعقاد تفاهم نامه در راستای بومی سازی کاتالیست های ایرانی

انعقاد تفاهم نامه در راستای بومی سازی کاتالیست های ایرانی

تفاهم نامه ای بین پارک فناوری پردیس و انجمن فولاد در راستای بهره مندی از کاتالیست های ایرانی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرآیند احیای مستقیم آهن که  توسط یک شرکت دانش بنیان در کیش برگزار شد تفاهم نامه ای در راستای استفاده هر چه بیشتر  از کاتالیست ها بین  انجمن فولاد و صندوق توسعه فناوری های نوین پردیس(در پارک فناوری پردیس) منعقد شد.

همچنین در این همایش از تمبر اختصاصی یادبود بومی سازی در صنعت کاتالیست و تمبر یادبود ایران‌ساخت رونمایی شد تا این گام در بومی سازی و خوداتکایی صنعت فولاد کشور و پیشرفت عرصه دانش بنیان در حافظه ایران اسلامی، ماندگار شود.

سومین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست و فرایند احیای مستقیم آهن که به مدت ۲ روز و  با حضور فعالان صنعتی و شرکت های دانش بنیان برگزار که در آن  زمینه تعامل و گفتگو میان فعالان این حوزه  برای ورود به تولید محصولات جدیدتر و حضور در عرصه بین‌المللی را فراهم شد.

کد مطلب 4516262

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