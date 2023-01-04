دو کاتالیست ایرانی در صنعت فولاد تجاری سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، در چهارمین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن صنعت فولاد ۲ کاتالیست جدید و بهبود یافته رونمایی می شوند.

محمد امین ابراهیمی قائم‌ مقام مهندسی فروش یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده کاتالیست و دبیر اجرایی این همایش گفت: همایش های بومی سازی کاتالیست به میزبانی این شرکت هر ساله با تاکید بر بومی سازی فناوری های کاتالیستی و فرآیندی در صنایع کشور برگزار می‌شود و ما به‌عنوان تولیدکننده یک محصول با تکنولوژی پیشرفته و راهبردی، به دنبال آن هستیم که با اجرای اقدامات ویژه، این فناوری ها را به جامعه هدف و مشتریان، معرفی کنیم.

وی افزود: به همین دلیل نیز در طول سال‌های گذشته اقدام به تعریف رویدادها و گردهمایی های تخصصی کرده‌ایم تا فضایی را برای به اشتراک گذاری تجربیات ایجاد کنیم تا در این همایش ها، فرصت تبادل نظر و تعریف سیاست هایی منطبق بر چشم انداز توسعه صنایع کشور نیز ایجاد شود.

ابراهیمی درباره برنامه های ویژه ای که در این چهارمین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن صنعت فولاد رقم خواهد خورد، گفت: از آنجا که تحقیق و توسعه همواره جایگاه بالایی در این شرکت داشته، هرسال به معرفی ۲ الی ۳ محصول جدید تجاری سازی شده در صنعت می پردازیم به طوری که در همایش امسال نیز شاهد رونمایی از کاتالیست های جدید و بهبود یافته مورد استفاده در صنعت فولاد خواهیم بود.

وی افزود: در رزوهای نخست شروع به کار این شرکت، تولید کاتالیست در داخل کشور دور از ذهن به‌نظر می‌رسید. اما با حمایت معاونت علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان، در حال حاضر مجموعه ای از کالاهی های‌تک و پیشرفته دنیا را تولید می‌کنیم؛ به طوری که با تولید ۹۰۰۰ تن از انواع کاتالیست های مختلف برای صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایش نفت، علاوه بر رفع نیاز مجتمع های داخلی توانستیم در سال جاری، نخستین صادرات کاتالیست فولادی را به یکی از کشورهای همسایه نیز انجام دهیم که از سه ماه گذشته پس از بارگذاری در سرویس عملیاتی قرار گرفته است.

ابراهیمی با اعلام این خبر که کاتالیست‌های صادراتی این شرکت هم اکنون در راکتورها و ریفرمرهای مجتمع های فولادی، پتروشیمی و پالایشگاه سه کشور دنیا در حال استفاده است، افزود: این شرکت به دلیل کیفیت بالای محصولات خود توانسته در مناقصات بین المللی و در رقابت با رقبای تولیدکننده کاتالیست جهانی که قدمتی بعضا ۱۰۰ ساله در این عرصه داشتند، برنده مناقصات شده و همچنین در کنار فروش محصول، خدمات فنی و مهندسی در حوزه کاتالیست را نیز به این کشورها صادر کند.

برگزاری همایش های بومی سازی کاتالیست، محلی برای به اشتراک گذاری تجربیات فنی

دبیر اجرایی همایش با بیان اینکه برگزاری این دوره از همایش در دی ماه امسال در جزیره کیش برای مدت زمان ۲ روز خواهد بود، افزود: برگزاری همایش‌های بومی‌سازی کاتالیست در کشور از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و چهارمین همایش دوسالانه بومی سازی کاتالیست در صنعت فولاد با محورهای خودکفایی در تولید کاتالیست‌های فرایند احیا مستقیم اهن با خودباوری و دانش ایرانی، بومی‌سازی زنجیرۀ تأمین در مسیر اقتصاد مقاومتی، حمایت از دانش‌های نوین با هدف بسترسازی تولید انبوه، توسعۀ کاتالیست در صنایع فرایند احیا مستقیم آهن با نگاه ملی و فناورانه، توسعۀ دانش فرایند در صنعت فولاد کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش، فرصتی را برای شناخت و معرفی توانمندی‌های فناورانه شرکت دانش‌بنیان فراهم می‌کند.

ابراهیمی ادامه داد: امیدواریم مانند ادوار گذشته، برگزاری چهارمین همایش بومی سازی در صنعت فولاد، فضای ایده آلی را برای تبادل تجربیات علمی، تخصصی و کاربردی ایجاد کند تا با معرفی دستاوردهای نوین این صنعت در تعاملی رو در رو، به پویایی مسیر توسعه بومی سازی کاتالیست و استفاده از پتانسیل های این صنعت در شرایط خطیر کنونی کمک کنیم. چرا که هدف مشترک کلیه فعالان این صنعت از یک سو، توسعه و تداوم تولید این صنعت حیاتی و از سوی دیگر خود کفایی، توسعه و آبادانی کشور عزیزمان ایران است.