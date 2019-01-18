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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

حمله دوباره ترامپ به پلوسی

حمله دوباره ترامپ به پلوسی

رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی جدید بار دیگر رئیس مجلس نمایندگان این کشور را مورد حمله لفظی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که روز گذشته موجب لغو سفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، شده بود با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: چرا باید زمانیکه ۸۰۰ هزار نفر از مردم بزرگ آمریکا حقوق نگرفته اند نانسی پلوسی و دموکرات های دیگر برای هفت روز کشور را ترک کنند؟ همچنین آیا کسی می تواند به پلوسی و حامیان مالی بزرگ او در «ایالت مشروب ساز» توضیح دهد که مردمی که در باغ های انگور کار می کنند آیا می توانند به راحتی به خدمات دسترسی داشته باشند.

به گزارش مهر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخنرانی سالانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور، در کنگره را لفو کرد و ترامپ نیز دست به تلافی زده و سفر خارجی پلوسی را لغو نمود.

این اقدام سبب ایجاد شکاف میان نمایندگان کنگره شده بطوریکه با توجه به وضعیت موجود، امیدی به بازگشایی دولت آمریکا که به سبب اختلاف ترامپ با مجلس سنا در خصوص بودجه دیوار مرزی تعطیل شده، نیست.

کد مطلب 4516575
عبدالحمید بیاتی

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