  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

توضیحات عسگرپور درباره توقف تولید «هنرپیشه»/ مذاکرات ادامه دارد

توضیحات عسگرپور درباره توقف تولید «هنرپیشه»/ مذاکرات ادامه دارد

تهیه کننده مسابقه تلویزیونی «هنرپیشه» با تایید توقف تولید این مسابقه از برگزاری جلسات و ادامه مذاکرات با مدیران تلویزیون برای از سرگیری تولید این مجموعه خبر داد.

محمدمهدی عسگرپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توقف تولید برنامه «هنرپیشه» که قرار بود از شبکه نسیم روی آنتن برود، بیان کرد: حدود یک سال است که ما در حال طراحی، برنامه‌ریزی و پیش تولید و تولید این پروژه بودیم اما حدود دو هفته است که تولید کار متوقف شده است.

این کارگردان سینما و تلویزیون درباره این پروژه که تیزرهای فراخوان آن نیز از شبکه نسیم پخش شده بود و از سر گرفتن تولید مجدد آن اظهار کرد: فعلا در حال برگزاری جلساتی با مدیران صداوسیما هستیم تا بتوانیم تولید این پروژه را از سر بگیریم.

عسگرپور درباره دلیل توقف این پروژه عنوان کرد: فعلا نمی‌توانم دلیل توقف پروژه را اعلام کنم و امیدواریم در جلسات بعدی برای از سرگیری تولید به نتیجه برسیم.

برنامه «هنرپیشه» در شبکه نسیم بیشتر از یک ماه است که برای شرکت‌کنندگان خود فراخوان داده و قرار بود زمستان امسال این برنامه روی آنتن برود.

این مجموعه با هدف استعدادیابی در زمینه بازیگری، با حضور استادان سینما و کارشناسان، به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه‌کنندگی محمد مهدی عسگرپور در حال ساخت بود و همایون اسعدیان نیز به تازگی به جمع کارشناس- داوران این برنامه اضافه شده بود.

بیژن میرباقری پیش از این در گفتگویی تأکید کرده بود که هیچ مبلغی از شرکت‌کنندگان برای حضور در مسابقه «هنرپیشه» گرفته نمی‌شود.

کد مطلب 4518219
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها