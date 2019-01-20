توضیحات عسگرپور درباره توقف تولید «هنرپیشه»/ مذاکرات ادامه دارد

محمدمهدی عسگرپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توقف تولید برنامه «هنرپیشه» که قرار بود از شبکه نسیم روی آنتن برود، بیان کرد: حدود یک سال است که ما در حال طراحی، برنامه‌ریزی و پیش تولید و تولید این پروژه بودیم اما حدود دو هفته است که تولید کار متوقف شده است.

این کارگردان سینما و تلویزیون درباره این پروژه که تیزرهای فراخوان آن نیز از شبکه نسیم پخش شده بود و از سر گرفتن تولید مجدد آن اظهار کرد: فعلا در حال برگزاری جلساتی با مدیران صداوسیما هستیم تا بتوانیم تولید این پروژه را از سر بگیریم.

عسگرپور درباره دلیل توقف این پروژه عنوان کرد: فعلا نمی‌توانم دلیل توقف پروژه را اعلام کنم و امیدواریم در جلسات بعدی برای از سرگیری تولید به نتیجه برسیم.

برنامه «هنرپیشه» در شبکه نسیم بیشتر از یک ماه است که برای شرکت‌کنندگان خود فراخوان داده و قرار بود زمستان امسال این برنامه روی آنتن برود.

این مجموعه با هدف استعدادیابی در زمینه بازیگری، با حضور استادان سینما و کارشناسان، به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه‌کنندگی محمد مهدی عسگرپور در حال ساخت بود و همایون اسعدیان نیز به تازگی به جمع کارشناس- داوران این برنامه اضافه شده بود.

بیژن میرباقری پیش از این در گفتگویی تأکید کرده بود که هیچ مبلغی از شرکت‌کنندگان برای حضور در مسابقه «هنرپیشه» گرفته نمی‌شود.