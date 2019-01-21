به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ حشمت الله ملکی با اعلام این مطلب گفت: این اقدام به دنبال تلاش شبانهروزی مأموران پلیس راهآهن در شبکه ریلی، اجرای طرحهای متنوع عملیاتی و بهکارگیری تجربیات و ترفندهای ماهرانه و تقویت شبکه منابع اطلاعاتی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در این رابطه ۴۰۵ نفر سارق و ۴۸ نفر تحصیلگر اموال مسروقه دستگیر و پروندههایی مجزا تشکیل شد، افزود: همچنین به دنبال مراحل قانونی و به دستور مرجع قضایی اموال مکشوفه با تنظیم صورتجلسه، تحویل راهآهن شد.
رئیس پلیس راهآهن کشور با اشاره به تدوین قوانین قاطع و بازدارنده از سوی قانونگذار در زمینه حمل و نقل ریلی گفت: مطابق نص صریح قانون ایمنی راهها و راهآهن، ورود اشخاص به حریم ریلی تا شعاع ۱۷ متر از هر دو طرف خطوط ریلی ممنوع و هر گونه تخریب یا عملی که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود، مجازاتهای سنگین از جمله حبسهای درازمدت به دنبال دارد و کوچکترین اغماضی با خاطیان صورت نمیگیرد.
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