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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

رئیس پلیس راه آهن:

دزدان ۱۴۴ تن ریل راه‌آهن دستگیر شدند

دزدان ۱۴۴ تن ریل راه‌آهن دستگیر شدند

فرمانده پلیس راه‌آهن کشور با اعلام کشف ۱۴۴ تن آهن‌آلات ریلی مسروقه راه‌آهن در سه ماهه سوم سال جاری، از دستگیری ۴۵۳ نفر سارق و تحصیلگر اموال در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ حشمت الله ملکی با اعلام این مطلب گفت: این اقدام به دنبال تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس راه‌آهن در شبکه ریلی، اجرای طرح‌های متنوع عملیاتی و به‌کارگیری تجربیات و ترفندهای ماهرانه و تقویت شبکه منابع اطلاعاتی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در این رابطه ۴۰۵ نفر سارق و ۴۸ نفر تحصیلگر اموال مسروقه دستگیر و پرونده‌هایی مجزا تشکیل شد، افزود: همچنین به دنبال مراحل قانونی و به دستور مرجع قضایی اموال مکشوفه با تنظیم صورتجلسه، تحویل راه‌آهن شد.

رئیس پلیس راه‌آهن کشور با اشاره به تدوین قوانین قاطع و بازدارنده از سوی قانون‌گذار در زمینه حمل و نقل ریلی گفت: مطابق نص صریح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، ورود اشخاص به حریم ریلی تا شعاع ۱۷ متر از هر دو طرف خطوط ریلی ممنوع و هر گونه تخریب یا عملی که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود، مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های درازمدت به دنبال دارد و کوچک‌ترین اغماضی با خاطیان صورت نمی‌گیرد.

کد مطلب 4518551

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