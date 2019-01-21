آقاجانیان: برای دیدار با چین آماده می شویم/ کار سختی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مارکار آقاجانیان پس از پیروزی دو بر صفر ایران برابر عمان در خصوص عملکرد تیم ملی گفت: جا دارد تشکر کنم از هواداران و بازیکنان که زحمات زیادی کشیدند، پیروزی خوبی به دست آوردیم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

وی تاکید کرد: از امروز تمام تمرکز ما بر روی بازی با چین خواهد بود و هیچ بازی برای ما آسان نخواهد بود.

مربی تیم ملی در ادامه افزود : همه حریفان سخت هستند و شاهد بودیم که ویتنام مقابل اردن به پیروزی دست پیدا کرد. در مرحله حذفی بازی ها حساس می شود و ما سعی می کنیم با تمرکز بالا بتوانیم چین را از پیش رو برداریم.

آقاجانیان در پاسخ به این پرسش که ۲۴ تیمی شدن این دوره از جام ملت ها چقدر بر روی کیفیت تیم ها تاثیر گذاشته است، گفت: مساله خاصی وجود ندارد، تیم های پایین رنکینگ هم کارهای بزرگی انجام دادند که نمونه آن ویتنام بود. بنابراین ۲۴ تیم بودن ارتباطی به کیفیت تیم ها ندارد و تنها فشردگی بازی ها بیشتر شده است.

مربی تیم ملی در پاسخ به این پرسش که آیا شما از این موضوع اظهار رضایت دارید، گفت: من فقط امیدوارم با این شرایط مدت زمان بازی ها طولانی تر شده تا فشار زیادی به بازیکنان نیاید.

آقاجانیان در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم در فاصله زمانی باقی مانده تا دیدار برابر چین تمرینات خوب و بانشاطی را انجام داده و خود را آماده پیروزی برابر تیم ملی چین کنیم.