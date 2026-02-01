به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز آیینهای دهه فجر و در چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم زنگ انقلاب امروز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش در دبیرستان هیئت امنایی هاجر منطقه ۱۱ تهران برگزار شد.
وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای حوادث تروریستی، ۱۲ بهمن را آغاز سقوط حکومت دیکتاتوری پهلوی توصیف کرد و گفت: امام خمینی(ره) پس از سالها مبارزه و ۱۴ سال تبعید، با اتکا به مردم در سال ۵۷ به کشور بازگشت و این حضور تاریخی، زمینهساز فروپاشی رژیم وابسته پهلوی و شکلگیری پیروزی ۲۲ بهمن شد.
وی با اشاره به اینکه جشنهای دهه فجر فرصتی برای مرور خاطرات و مجاهدتهای ملت ایران است، افزود: مردم ما پس از ۲۵۰۰ سال نظام پادشاهی توانستند یک حکومت مردمی بنا کنند و امروز وظیفه ماست که نسل جدید را نسبت به ظلم و استبدادی که امام فریاد زدند آگاه کنیم.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه ایمان، وحدت و پیروی از رهبری عوامل اصلی پیروزی انقلاب بودند، ادامه داد: در تاریخ انقلابهای جهان سابقه ندارد مردمی بدون سلاح بر یک رژیم مسلح پیروز شوند اما ملت ایران این حماسه را رقم زد. انقلابی که نزدیک به صددرصد مردم به آن رأی دادند، امروز پس از ۴۷ سال همچنان در برابر استکبار جهانی ایستاده است.
کاظمی همچنین با تاکید بر لزوم هوشیاری نسل جوان در برابر جنگ شناختی رسانههای غربی اظهار کرد: حضور، تلاش و موفقیتهای علمی دانشآموزان کشور پاسخی روشن به فضاسازیهای دشمن است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور گسترده دانشآموزان در برنامههای عبادی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ایام اعتکاف امسال ۸۰۰ هزار دانشآموز معتکف شدند که دههنودیها بیشترین سهم را داشتند؛ این نشان میدهد نسل جدید متدینتر، انقلابیتر و آگاهتر است.
وزیر آموزشوپرورش با قدردانی از فعالیتهای گروهی دانشآموزان و نقش بسیج و اتحادیههای دانشآموزی تأکید کرد: باید از این فرصت تربیتی برای انتقال تاریخ و تجربههای کشور به نسل نو استفاده کرد.
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