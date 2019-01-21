معرفی مجتمع مس سرچشمه یکی از صنایع برتر کشور در زمینه HSEدر سال۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول یار احمدی در حاشیه نشست مدرسه ایمنی، بهداشت محیط زیست و انرژی وزارت صمت در سرچشمه اظهار کرد: در خصوص وضعیت HSE مجتمع مس سرچشمه از آمار و ارقام و شاخص هایی که از مس سرچشمه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش می شود می توان این استنباط را داشت که از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی این مجتمع یکی از مجتمع های موفق کشور به لحاظ برنامه و پیشگیری و نیروی انسانی متخصص است.

وی افزود: تنها نگرانی که در حوزه HSE مجتمع مس سرچشمه داریم این است که این مجتمع ذاتاً high risk است یعنی فعالیتهایی که اینجا انجام می شود انفجاری و اکتشافی است و برداشت موادی است که ممکن است در مقیاس معادن کوچکتر قابل مقایسه نباشد.

مدیرکل ایمنی و بهداشت وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: وضعیت ایمنی، محیط زیست و انرژی مجتمع مس سرچشمه را به عنوان صنایع پیشرو و برتر در کشور معرفی کردیم که مصداق سخنان ما این است که مجتمع مس سرچشمه یکی از صنایع برتر کشور در زمینه HSE در سال ۹۶ معرفی شده و به زودی از دست وزیر صنعت، معدن و تجارت لوح تقدیر خواهد گرفت.

یاراحمدی عنوان کرد: در حوزه محیط و انرژی، به هر حال معدن آلودگی های زیست محیطی را دارد منتها سوالی که وجود اینکه آیا چیزی که از زمین برداشت کرده و به زمین برمی گردانیم به معنای پیامد زیست محیطی است که در پاسخ باید گفت خیر.

مدیرکل ایمنی و بهداشت وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ما باید جاهایی که برداشت می کنیم را مجدد بازسازی کنیم که این موضوع جزو وظایف مجتمع نیست چرا که حقوق دولتی آن به حساب دولت می رود و در صورتی که برگردانده شود بخش خصوصی یا بخش ثالث دیگری باید این کار را انجام دهد.

یاراحمدی به فعالیتهای زیست محیطی مجتمع مس سرچشمه اشاره و بیان کرد: توسعه فضای سبز، بازسازی و بازنگری آب از جمله فعالیتهای بخش محیط زیست در مجتمع مس سرچشمه است و از همه مهمتر فرآیندهایی که اینجا برای خردایش و شکستن سنگها انجام می شود در ماشین هایی انجام می گیرد که کمترین مقدار آلودگی را تولید می کند.

مدیرکل ایمنی و بهداشت وزارت صمت با تأکید بر اینکه بیشترین برند مس سرچشمه به خاطر ایمنی آن است، افزود: مجتمع مس سرچشمه وارد استفاده از انرژی های نو شده است که البته این اتفاق مهم با حمایت خودش افتاده است نه حمایت دولت.