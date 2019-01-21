به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت گروه موسیقی «سیمره» به خوانندگی مهران غضنفری ساعت ۲۱ روز پنجم بهمن ماه در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود. در این کنسرت آثاری از ساخته‌های مهران غضنفری و برخی از آثار موسیقی مناطق زاگرس نشین اجرا می‌شود.

جواد خنجریان نوازنده تار، اکبر خسروی نوازنده تارباس، سبحان امرایی نوازنده کمانچه، حامد ابراهیم نوازنده کمانچه، علیرضا کاظمی نوازنده سنتور، شاهرخ پیمانی نوازنده سرنا و سامان میرزایی نوازنده تنبک اعضای گروه «نوای سیمره» هستند.

کنسرت مهران غضنفری و گروه «نوای سیمره» پنجم بهمن از ساعت ۲۱ در تالار رودکی به صحنه می‌رود.