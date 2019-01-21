به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، پیمان قربانی با اشاره به تصمیمات در نظر گرفته شده در خصوص پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه به مشتریان سیستم بانکی، گفت: پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه بازگشت به رویه قبلی است و پرداخت سود سپرده متناسب با ماهیت سپردهها انجام میشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: سپردههای کوتاه مدت از سیالیت بیشتری نسبت به سپردههای بلندمدت برخوردار است و این در حالی است که در روش قبل سود سپرده بر اساس حداقل موجودی در هر روز محاسبه میشد که این روند به محاسبه سود سپرده در هر ماه تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: در صورتی که مشتریان سیستم بانکی تمایل به دریافت سود بالاتر دارند، میتوانند از محصولات بانکها در قالب سپردههای سرمایه گذاری یکساله و به صورت بلندمدت استفاده کنند.
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