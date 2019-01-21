ماجرایی از زندگینامه پدر طب کودکان

ویدئومهر: پس از گذراندن دوره سربازی در سال ۱۳۱۹ به عنوان دانشیار طب اطفال در دانشگاه به فعالیت علمی مشغول شد. وی ابتدا در بیمارستان رازی اداره بخش اطفال آن مرکز را بر عهده گرفت، سپس به بیمارستان هزار تختخوابی رفت و در آن بخش اطفال دایر نمود.
دکتر قریب در سال ۱۳۲۱ موفق به دریافت نشان عالی دولت فرانسه شد و در سال ۱۳۵۰ به عضویت هیأت مدیره انجمن بینالمللی بیماریهای کودکان در آمد.
وی در طول سالهای فعالیت علمی خود در کنگرههای بینالمللی در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، آمریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه و اتریش شرکت کرد و عضویت چندین مجمع علمی بینالمللی را برعهده داشت. ایشان اولین تعویض خون را در ایران انجام داد و از بنیانگذاران انتقال خون در ایران بود.
از مهمترین اقدامات ایشان بنیانگذاری و تأسیس اولین بیمارستان تخصصی کودکان یعنی بیمارستان مرکز طبی کودکان به همراه دکتر اهری بود.
دکتر قریب در روز سهشنبه اول بهمن ماه ۱۳۵۳ در بیمارستان مرکز طبی کودکان محل خدمت خود دار فانی را وداع کردند و طبق وصیت خودشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.
ویدئومهر: پس از گذراندن دوره سربازی در سال ۱۳۱۹ به عنوان دانشیار طب اطفال در دانشگاه به فعالیت علمی مشغول شد. وی ابتدا در بیمارستان رازی اداره بخش اطفال آن مرکز را بر عهده گرفت، سپس به بیمارستان هزار تختخوابی رفت و در آن بخش اطفال دایر نمود.
مرحوم دکتر محمد قریب در سال ۱۲۸۸ در یک خانواده مذهبی در تهران متولد شد. وی در سال ۱۳۰۶ شمسی در زمره نخستین گروه دانشجویان ایرانی بود که برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفتند.
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