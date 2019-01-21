زنگ ورزش مدارس شهر تهران فردا سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷ لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ثقفی مشاور مدیرکل و رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: در پی بالا رفتن آلاینده های جوی و آلودگی هوا، فعالیت های ورزشی مدارس برای روز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷ ممنوع اعلام می شود.

مشاور مدیرکل و رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی شهر تهران گفت: فعالیت های ورزشی و بدنی در زنگ ورزش مدارس در روز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷، براساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران، در کلیۀ مقاطع تحصیلی پایتخت ممنوع است و حتی المقدور از قرار دادن دانش آموزان در فضای باز جلوگیری شود.