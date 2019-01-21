بازداشت یک جاسوس داعشی در استان الانبار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دستگاه اطلاعات نظامی عراق امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کماندوهای لشکر ۱۴ آن با همکاری و هماهنگی نیروهای اطلاعاتی تیپ ۴۰ پیاده، موفق شدند یکی از عنصر داعش را بازداشت کنند.

در این بیانیه آمده است که تروریست دستگیر شده، اطلاعات مهمی را درباره تحرکات یگان‌های امنیتی ما ارائه کرد.

دستگاه اطلاعات نظامی عراق گزارش داد که داعشی بازداشت شده از جمله افرادی است که به موجب صورت جلسه منطبق با ماده چهار قانون ضد تروریسم، تحت تعقیب قضایی قرار داشت.

شبکه خبری روسیا الیوم گزارش داد که سرکرده جاسوس داعشی در شهر «الرمادی» استان الانبار دستگیر شده است.

داعش شهر الرمادی استان الانبار را در سال ۲۰۱۴ اشغال و نیروهای عراقی در فوریه سال ۲۰۱۶ آن را به طور کامل آن از اشغال تروریست‌ها خارج کرده بودند.