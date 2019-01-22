قیمت نفت سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات امروز بازارهای جهان، قیمتهای نفت با نگرانی از دادههایی که نشان میدهد اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و مصرفکننده بزرگ نفت، در حال کند شدن است، افت کردند.
تا ساعت ۱۲:۵۵ به وقت تهران، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۸۹ سنت یا ۱.۴۲ درصد سقوط کرد و به ۶۱.۸۵ دلار رسید. قیمت نفت برنت دیشب برای اولین بار در سال ۲۰۱۹، برای چند لحظه، به ۶۳ دلار رسید.
قیمت هر بشکه نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، ۷۰ سنت یا ۱.۳۰ درصد سقوط کرد و در ۵۳.۳۴ دلار تثبیت شد.
بازارهای سهام جهان پس از این که دادهها نشان داد اقتصاد چین با کندترین رشد خود در ۲۸ سال اخیر روبرو شده است، سقوط کردند. این دادهها به ویژه با تنشهای تجاری آمریکا-چین، اشاره به کند شدن اقتصاد جهان و کاهش تقاضای نفت دارد.
امروز دادههای رسمی نشان داد که رشد اقتصادی کشور صادراتمحور کرهجنوبی هم در سال ۲۰۱۸ به پایینترین نرخ ۶ سال اخیر خود رسیده است.
درحالی که نگرانیهایی در مورد گسترش کند شدن اقتصاد جهان و کاهش تقاضای نفت، بازارها را تحت فشار قرار داده است، افت عرضه نفت به واسطه توافق کاهش تولید اوپک پلاس، بازارها را تقویت کرده است.
وارن پترسون، استراتژیست شرکت تجارت کالای آیانجی، میگوید: قیمتهای نفت در این سطح توجیهی ندارند. ما اساسا در سال ۲۰۱۹، به میانگین قیمت ۷۰ دلار برای نفت برنت مینگریم.
اما دو داده دیگر هم بازارها را تقویت کردهاند. اول این که گزارش اداره آمار چین، نشان داد ورودی نفت خام پالایشگاههای چین در سال ۲۰۱۸ به رکورد ۱۲.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است که نسبت به سال قبل ۶.۸ درصد جهش داشته است.
دوم این که دادههای شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان داد، در هفته اخیر شرکتهای حفاری نفتی آمریکا، تعداد چاههای نفت خود را ۲۱ حلقه کاهش دادهاند و به ۸۵۲ حلقه رساندهاند. این شدیدترین کاهش هفتگی تعداد چاههای نفت فعال آمریکا در ۳ سال اخیر است.
نظر شما