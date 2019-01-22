«اکبر عبدی» تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران از امدادرسانی اورژانس شهرستان آمل به اکبر عبدی هنرپیشه سینما و تلویزیون خبر داد و اظهار داشت: ساعت حوالی 6 بامداد سه شنبه ۲ بهمن، درخواست کمک از اورژانس به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد.
وی افزود: در این ماموریت اکبر عبدی، به دلیل تعریق شدید و افزایش فشار خون توسط تیم اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از کنترل علائم حیاتی با توجه به سابقه دیابت و پیوند کلیه برای بررسی کاملتر به بیمارستان منتقل شد.
اشکپور گفت: بر اساس آخرین گزارشها این بازیگر، برای اقدامات کامل درمانی و آزمایشات تکمیلی در بیمارستان تحت نظر قرار گرفته است.
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