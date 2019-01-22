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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۲

در آمل

«اکبر عبدی» تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت

«اکبر عبدی» تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت

آمل - اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون، پس از بروز مشکلات جسمی، برای اقدامات کامل درمانی در بیمارستان آمل تحت مراقبت پزشکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران از امدادرسانی اورژانس شهرستان آمل به اکبر عبدی هنرپیشه سینما و تلویزیون خبر داد و اظهار داشت: ساعت حوالی 6 بامداد سه شنبه ۲ بهمن، درخواست کمک از اورژانس به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد.

وی افزود: در این ماموریت اکبر عبدی، به دلیل تعریق شدید و افزایش فشار خون توسط تیم اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از کنترل علائم حیاتی با توجه به سابقه دیابت و پیوند کلیه برای بررسی کامل‌تر به بیمارستان منتقل شد.

اشکپور گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها این بازیگر، برای اقدامات کامل درمانی و آزمایشات تکمیلی در بیمارستان تحت نظر قرار گرفته است.

کد مطلب 4520138

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    نظرات

    • نوایی مشهد US ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      1 0
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      انشاالله خداوند سلامتی کامل به ایشان مرحمت فرماید.
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      1 0
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      خدا شفاش بده به حق حضرت زهرا(س)

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