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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

آخرین وضعیت بازیگر پیشکسوت؛

اکبر عبدی از بیمارستان مرخص شد/ سلامت عمومی خوب است

اکبر عبدی از بیمارستان مرخص شد/ سلامت عمومی خوب است

مدیر تولید سریال «شش قهرمان و نصفی» با اشاره به وضعیت جسمانی اکبر عبدی بیان کرد که وی به دلیل افزایش فشار خون به بیمارستان رفته بود و بعد از ساعاتی مرخص شد.

هاشم علی اکبری مدیر تولید سریال «شش قهرمان و نصفی» که این روزها در آمل به کارگردانی حسین قناعت در حال تصویربرداری است درباره وضعیت اکبر عبدی بازیگر این سریال که امروز دوم بهمن به بیمارستان رفت، به خبرنگار مهر گفت: اکبر عبدی به دلیل فشار خون و تعریق و لرز به بیمارستان رفت و ساعاتی در بیمارستان استراحت کرد.

وی ادامه داد: با این حال وضعیت جسمانی وی خوب است و همین امروز از بیمارستان مرخص شد.

مدیر تولید سریال «شش قهرمان و نصفی» اظهار کرد: طی ملاقاتی که با اکبر عبدی داشتیم حالش خوب است و امروز می تواند برای تصویربرداری سریال به لوکیشن بازگردد.

کد مطلب 4520295
عطیه موذن

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