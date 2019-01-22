اکبر عبدی از بیمارستان مرخص شد/ سلامت عمومی خوب است

هاشم علی اکبری مدیر تولید سریال «شش قهرمان و نصفی» که این روزها در آمل به کارگردانی حسین قناعت در حال تصویربرداری است درباره وضعیت اکبر عبدی بازیگر این سریال که امروز دوم بهمن به بیمارستان رفت، به خبرنگار مهر گفت: اکبر عبدی به دلیل فشار خون و تعریق و لرز به بیمارستان رفت و ساعاتی در بیمارستان استراحت کرد.

وی ادامه داد: با این حال وضعیت جسمانی وی خوب است و همین امروز از بیمارستان مرخص شد.

مدیر تولید سریال «شش قهرمان و نصفی» اظهار کرد: طی ملاقاتی که با اکبر عبدی داشتیم حالش خوب است و امروز می تواند برای تصویربرداری سریال به لوکیشن بازگردد.