بانکها ۱۶۰۰ میلیارد تومان کارمزد تراکنش‌ پرداخت کردند

خبرگزاری مهر- گروه اقتصاد- معصومه مهری: کوروش پرویزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت الکترونیک، بدون شک یکی از مهمترین مسائل آینده حوزه بانکداری در دنیا است، گفت: در ایران نیز اگر بخواهیم از پیشرفتهای روز دنیا در صنعت بانکداری عقب نباشیم، باید مدلهای درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه لازم، جهت حفظ کیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین و اجرا کنیم.
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی افزود: مهمترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، کاهش هزینه و سادهسازی عملیات است؛ به این معنا که مردم باید در حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آسانتر و کمهزینهتر دریافت کنند؛ اما نکته مهم این است که کاهش هزینهها نباید با صفر کردن هزینه، یکسان قلمداد شود؛ چراکه منطق اقتصاد و مصرف بارهاثابت کرده، کالا و خدمت رایگان قطعاً دچار اسراف و هدر رفت خواهد شد.
وی تصریح کرد: شکی نیست که هزینههای مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیتهای روزانه خود درگیر آن هستند، با ابزارها و روشهای بانکداری و پرداخت الکترونیک بهشدت کاهش پیداکرده است؛ ضمن اینکه بسیار سادهتر و سریعتر هم شده و این منافع و فواید شامل حال طیفها و کاربران متنوع و مختلفی است.
وی گفت: میزان استفاده مشتریان شبکه بانکی اعم از اصناف، فعالان اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شبکه پرداخت به شدت افزایش پیداکرده و بنا بر آمار رسمی، تعداد تراکنشهای این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم رسیده است.
پرویزیان ادامه داد: اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شبکه بدانیم که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این خدمات بهره میبرند بنابراین باید هر کدام از این کاربران، باید به قدر انتفاعی که میبرند در تأمین هزینهها نیز مشارکت داشته باشند. این قاعده البته شامل حال دولت و نظام بانکی نیز میشود؛ چراکه به طور قطع با گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینههای چاپ و نشر اسکناس و البته امحاء آن نیز کاهش پیداکرده است.
پرویزیان با اشاره بهرایگان بودن این خدمات در اوایل ورود آن به جامعه گفت: معمولاً در دوران ابتدایی ورود فنّاوری به جامعه و عرضه محصول، هزینههای زیادی اعم از هزینههای زیرساختی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل میشود؛ اما پس از گذر زمان و با افزایش استفادهکنندگان انتظار میرودهزینهها کاهش پیدا کند. زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوقالعاده بالابود و در سبد هزینههای خانوار به سختی جا میگرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت جایگزین به وجود آمد، این هزینهها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیار پایینتری به این فناوری دسترسی پیدا کنند.
وی اظهار داشت: همه ما زمانی را به خاطر داریم که مردم در صف میایستادند و سیمکارت، باقیمت ۵۰۰ هزار تومان پیشخرید میکردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند؛ اما اکنون بهسرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ هزار تومان هرکسی میتواند به سیمکارت دسترسی داشته باشد.
پارسیان ادامه داد: دستگاههای پرداخت الکترونیک باید بتوانند در استراتژیهای راهبری خود، کاهش هزینه و سادهسازی بیشتر را برای خواستههای مردم در نظر بگیرند؛ ولی این اهداف با تعریف یک مدل درآمد- هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق است و به همین خاطر هم پیشنهاد مهم بانکها، اصلاح نظام کارمزدی در این حوزه است.
وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود ۱,۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنشهای خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانکها وارد میکند.
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