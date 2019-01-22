آغاز تصویربرداری سریال « شش قهرمان و نصفی» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال «شش قهرمان و نصفی» به کارگردانی حسین قناعت در استان مازندران آغاز شده و قرار است در شهرهای آمل، سرخرود و در روستای شاه کلا کلیج بخش سرخ رود ضبط شود.

سریال ۱۵ قسمتی «شش قهرمان و نصفی» با هدف تشویق خانواده‌های ایرانی به خرید کالای ایرانی در قالبی مفرح برای شبکه ٢ سیما برای ایام نوروز ضبط و پخش خواهد شد. تولید این فیلم از ۲۰ روز گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از سه قسمت آن ضبط شد و در صورت شرایط خوب جوی تولید این سریال پایان اسفندماه به پایان خواهد رسید.

در این سریال اکبر عبدی، بیژن بنفشه خواه، عباس محبوب، رامین ناصر نصری، بهاره رهنما، ارژنگ ، شهرام قائدی، محمد شاکری و غیره بازی می کنند.

حسین قناعت کارگردان سریال «شش قهرمان و نصفی» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای کلی این سریال مانند فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک» که سال گذشته اکران شد و مورد استقبال زیادی هم قرار گرفت، تلفیقی از هنر طنز و ورزش‌های رزمی است.

این فیلمساز کودک و نوجوان با بیان اینکه هدف این سریال همانند فیلم سینمایی «قهرمانان کوچک» حمایت از کالای ایرانی است، افزود: در این سریال بیشتر به دنبال یادآوری به مردم برای خرید کالای ایرانی است و اگر در بازار مصرف نمونه از کالای ایرانی وجود دارد، خریداری شود و این پول خرید، لقمه نانی در سفره کارگران ایرانی می شود.

قناعت ادامه داد: اگر از کالای ایرانی خربداری شود، تولید کارخانجات رو به افزایش و موجب رونق آنان می شود و در نتیجه موجب عدم اخراج کارگران می شود.

وی با بیان اینکه سعی کردیم این مهم را در دل یک قصه بیان کنیم، ادامه داد: ریتم سریال را طوری انتخاب کردیم که بیننده خسته نشود و فضایی کمدی و شاد در سریال در نظر گرفته شد.

قناعت با اشاره به خلاصه ای از این سریال بیان کرد: کارخانه ای که در شمال ایران در سال۱۳۷۷ دایر است و در سال ۱۳۹۷ تعطیل می شود، بچه ها و نوه صاحب کارخانه در برابر قاچاقچیان برای بازگشایی مجدد کارخانه در سال ٩٧ تلاش می کنند.