به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیمافیلم، مجموعه طنز «شش قهرمان و نصفی» که مدتی است تولید آن آغاز شده و هم اکنون در شمال کشور در حال ضبط است، وارد فاز رزمی و اکشن شد.

امیرکیان عبدی و ایمان امیری از بازیگران نوجوان این سریال هستند که در این مجموعه طنز، هنرهای رزمی خود را به نمایش می‌گذارند و در جریان موضوع اصلی سریال، نوجوانان را به یادگیری فنون ورزشی تشویق می کنند.

محور این سریال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و تشویق خانواده ها به حمایت از کارگر ایرانی است.

اکبر عبدی، شهرام قائدی، بیژن بنفشه خواه، بهاره رهنما، ارژنگ امیرفضلی، رویا میر علمی، نادر سلیمانی، رامین ناصر نصیر، امیر غفارمنش، حامد هایدی، حسین رفیعی، ساناز سماواتی، عباس محبوب، علیرضا درویش، حامد آهنگی، مرتضی زارع، نفیسه روشن، نادیا فرحی و علی عبدالشاهی نیز از جمله بازیگران این مجموعه طنز هستند.

امیرکیان عبدی، محمد شاکری، ایمان امیری، پارسیا شکوری، یاس نوروزی، مانلی قناعت هم از بازیگران خردسال و نوجوان این سریال هستند.

«شش قهرمان و نصفی» با کارگردانی حسین قناعت مراحل میانی تولید را می گذراند.

تهیه‌کنندگی «شش قهرمان و نصفی» را پرویز امیری برعهده دارد و دیگر عوامل این سریال تلویزیونی هاشم علی اکبری مدیرتولید، مدیر تصویربرداری حمید رحیم زاده، محمد مختاری مدیرصدابرداری، طراح صحنه و لباس شیرین بوریایی، طراح گریم منیژه حاتم آبادی، تدوین احسان شیبانی، جلوه های ویژه بصری سعید تاری وردی، طراح صحنه های اکشن حامد هایدی، مدیر تدارکات رضا سبحانی و برنامه ریز پیام حنفی، دستیار اول کارگردان سعید جلیلی و منشی صحنه ماه گل کرامتی هستند.