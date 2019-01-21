به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اردلان معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بجز بانک ملی سایر بانکها بسته حمایتی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده اند و بانک ملی نیز اعلام داشته که این بسته تا ساعات آینده واریز می شود.

وی تصریح کرد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان؛ دریافت بسته حمایتی را از بانک ملی دریافت می کنند و امیدواریم با واریز این بسته در ساعات آینده واریز بسته حمایتی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی تکمیل شود.

اردلان با بیان اینکه مبلغ بسته حمایتی به بُعد خانوار بستگی دارد، گفت: خانوارهای یک نفره یکصد هزار تومان، خانوارهای دونفره ۱۵۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۲۵۰ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره به به بالا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.

وی تأکید کرد: بسته حمایتی فقط به سرپرست خانوار پرداخت می شود و بسته حمایتی بیمه شدگانی که سرپرست خانوار نیستند، به سرپرست خانوار آنها پرداخت می شود.

اردلان ادامه داد: لیست بیمه‌شدگانی که از اول فروردین تا پایان مهر ۱۳۹۷، بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بودند و درآمد آنها کمتر از ۳ میلیون تومان است، از سوی این سازمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده و تشخیص پرداخت بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.

وی تصریح کرد: اطلاعات بیمه‌شدگان از طریق سازمان تامین اجتماعی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و این اطلاعات از طریق وزارتخانه به سازمان هدفمندی یارانه داده شده و آنچه که از طریق سازمان هدفمندی مورد تایید بوده، در اختیار وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی، جهت پرداخت قرار گرفته است.

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی همچنین گفت: آن دسته از بیمه شدگانی که در مراحل قبل از بسته های حمایتی با هر عنوان استفاده کرده اند در این مرحله این بسته را دریافت نخواهند کرد.

اردلان با بیان اینکه هر خانوار یک سبد کالا دریافت خواهد کرد، گفت: پرداخت‌ها از طریق ۲۸ بانک به حساب سرپرستان خانوار که شماره حساب بانکی آنها در سازمان هدفمندی یارانه‌ها ثبت شده و هر ماهه یارانه دریافت می‌کند به همان حساب واریز می شود.

وی تأکید کرد: اگر یک نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی باشد ولی سرپرست خانوار نباشد، مبلغ سبد کالا به حساب سرپرست خانواده واریز خواهد شد.

اردلان اظهار داشت: برخی از افراد پس از ازدواج به سازمان هدفمندی جهت جدا نمودن یارانه خود از خانواده اقدام نکرده‌ اند که در این صورت نیز پرداخت سبد کالا به سرپرست خانوار که شماره حساب در سازمان هدفمندی را دارد واریز خواهد شد.