دیدار مسئولان پژوهشکده عروةالوثقی با آیت الله شهرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و مدیران پژوهشکده بین المللی عروةالوثقی با آیت الله شهرستانی نماینده تام الاختیار مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دیدار و گفت وگو کردند.

دراین جلسه آیت الله شهرستانی پس از گزارش ریاست پژوهشکده با بیان این که بعد از انقلاب اسلامی ایران، اکثر مراکز علمی و دانشگاه های دنیا در صدد شناخت این پدیده(انقلاب اسلامی) بودند، گفت: حتی در اکثر دانشگاه ها کرسی های شیعه شناسی راه افتاد اما متاسفانه حضور شیعیان در این مراکز بسیار اندک بود و اکثر کرسی ها را غیر شیعیان بر عهده گرفتند.

وی بیان داشت: شیعه شناسی ای که در دانشگاه ها عرضه می گردد عمدتا شیعه شناسی اسماعیلیه است و معارف اهل بیت علیهم السلام به ندرت به شکل صحیح به خارج از مرزها صادر می شود.

نماینده آیت الله سیستانی در ایران با اشاره به این که باید این احساس در ما ایجاد شود که حضور ما در صحنه بین الملل بسیار کمرنگ است، اظهار داشت: اگر مقداری حضور و حرکت داشته باشیم درک می کنیم که به چه مقداری دنیا تشنۀ معارف اهل بیت علیهم السلام می باشد. متاسفانه متولیان امر نه تنها این موضوع مهم را نمی دانند بلکه درک هم نمی کنند و حتی شعارهایی می دهند که به ضرر اسلام است.

آیت الله شهرستانی تاکید کرد: اگر با چشم بصیرت دنیا را مشاهده کنیم، قضاوت بهتری خواهیم داشت. این پژوهشکده -عروه الوثقی- و امثال آن می توانند کارهای بزرگی در دنیا انجام دهند به شرط آنکه تکیه بر معارف اهل بیت علیهم السلام داشته باشند.

مدیرمجموعه موسسات آل البیت یکی از مهمترین لوازم صدور معارف اهل بیت علیهم السلام به دنیا را زبان دانی و جهان شناسی عنوان کرد و گفت: این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که بدانیم هر کاری آسیبی دارد منتهی فوایدی که این راه به همراه خود دارد در مقابل آسیب ها بسیار قابل ارزش است. تالیف و تحقیق و ترجمه به زبان انگلیسی و عربی خوب است ولی این تمام راه نیست بلکه نباید از زبان های دیگر غافل شد.

در ابتدای این دیدار آیت الله دکتر مختاری رییس پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی به عملکرد چند ساله پژوهشکده عروةالوثقی اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت های این پژوهشکده آن است که از موازی کاری به دور است.

وی با بیان این که مدیران این پژوهشکده در کنار فضل حوزوی و دانشگاهی، مسلط به زبان های انگلیسی و عربی و مبلغ بین المللی هستند، گفت: بسیاری از کتاب هایی که در این پژوهشکده تالیف می شود با نگاه و براساس نیاز بین المللی تدوین می گردد.

دکتر مختاری ادامه داد: تربیت طلاب عالم و زبان دانِ بین المللی از دغدغه های مسئولین این پژوهشکده به شمار می رود. با تاسیس شعبه ای در تهران و سایر استان ها قصد داریم استعدادهای بین المللی را شناسایی و جهت انتقال معارف ناب اهل بیت آنها را تعلیم دهیم.

رئیس پژوهشکده بین المللی عروةالوثقی با بیان این نکته که سفرهای فرامرزی باعث شناسایی نقاط خلاء می گردد، خاطر نشان کرد: در سفرهای فرامرزی و ملاقات با روسای دانشگاه های بین المللی درخواست تالیف کتبی در رابطه با شناخت اسلام و اخلاق پزشکی از منظر اسلام از این پژوهشکده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا پی سپار مسئول طرح دائرةالمعارف اسلام به زبان انگلیسی پژوهشکده بین المللی عروةالوثقی نیزدر این جلسه در باره چیستی و چگونگی طرح دائرةالمعارف گزارشی ارائه داد.

وی با اشاره به این نکته که در طی ده سال کار تبلیغی در خارج از کشوره به این نتیجه رسیدم که فعالیت های معارفی و تبلیغی شیعیان کمتر است و خلأهایی وجود دارد، گفت: مهمترین راه انتقال معارف شیعه به جهان تدوین دائرةالمعارف های متعدد در موضوعات مختلف است.

مسئول طرح دائرةالمعارف اسلام در ادامه خاطر نشان ساخت: دائرةالمعارف های اسلامی که در دنیا وجود دارد و حتی در دانشگاه های مختلف به عنوان مرجع معرفی می گردد غالبا با ادبیات سنگین و توسط غیر شیعیان و غیر مسلمانان تدوین شده است.

حجت الاسلام پی سپار گفت: مزیت دائرة المعارفی که در این پژوهشکده در حال نگارش است آن است که برای نوجوانان و به زبان و ادبیات آنها تالیف می گردد.