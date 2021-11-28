به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی و نکوداشت فقیه، مفسر و استاد معارف اهل بیت علیهم السلام آیت الله محمد باقر ملکی میانجی با پیام مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برگزار می‌شود.

این نشست با موضوع همگامی عقل و وحی در منظومه معارف اهل بیت علیهم السلام و با حضور حجج الاسلام محمد علی مهدوی راد، رضا برنجکار، محمد فاکر میبدی، محمد بیابانی، علی اکبر تلافی، محمد تقی سبحانی و عبدالحسین طالعی برگزار خواهد شد.

گفتنی است این نکوداشت همراه با رونمایی از مجموعه آثار پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۹ الی ۱۲ به صورت حضوری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و به صورت مجازی از طریق لینک www.maaref.org/event/maleki-mianeji و www.instagram.com/maarefahlulbayt برگزار می‌شود.

این نشست به همت مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام و با همکاری دیگر مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد.