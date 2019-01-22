تصویر نقد در حافظه‌ جمعی ایرانیان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ویژه «نقد و بررسی نقد در موسیقی» با عنوان «تصویر نقد در حافظه جمعی ایرانیان» ساعت ۱۵ روز چهارشنبه سوم بهمن به همت کانون پژوهشگران خانه موسیقی در خانه هنرمندان برگزار میشود.
در سومین نشست از سلسله نشستهای «نقدِ نقد» نعمت الله فاضلی انسانشناس و مهران مهرنیا آهنگساز و نوازنده ضمن تشریح تصویر نقد در جامعه ایران به بررسی نقش جریان نقد در حافظه جمعی ایرانیان می پردازند.
سومین نشست «نقدِ نقد در موسیقی ایران» روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار میشود و ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.
نظر شما