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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

چهارشنبه سوم بهمن ماه؛

تصویر نقد در حافظه‌ جمعی ایرانیان بررسی می شود

تصویر نقد در حافظه‌ جمعی ایرانیان بررسی می شود

سومین جلسه «نقدِ نقد موسیقی در ایران» روز چهارشنبه سوم بهمن با برگزاری نشست تخصصی «تصویر نقد در حافظه‌ جمعی ایرانیان» میزبان علاقه مندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ویژه «نقد و بررسی نقد در موسیقی» با عنوان «تصویر نقد در حافظه‌ جمعی ایرانیان» ساعت ۱۵ روز چهارشنبه سوم بهمن به همت کانون پژوهشگران خانه موسیقی در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

در سومین نشست از سلسله نشست‌های «نقدِ نقد» نعمت الله فاضلی انسان‌شناس و مهران مهرنیا آهنگساز و نوازنده ضمن تشریح تصویر نقد در جامعه ایران به بررسی نقش جریان نقد در حافظه جمعی ایرانیان می پردازند.

سومین نشست «نقدِ نقد در موسیقی ایران» روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 4520361
علیرضا سعیدی

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