به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین قسمت از برنامه زنده ادبی «شب روایت» ساعت ۲۳ امشب، سه‌شنبه دوم بهمن ماه با محوریت «طنز سیاسی-اجتماعی و رویکرد ادبیات انتقادی در وقایع مهم اجتماعی» در کنداکتور شبکه چهار قرار خواهد گرفت و در این رابطه مخاطبان شاهد گفتگوی مجری برنامه با یوسفعلی میرشکاک خواهند بود.

یوسفعلی میرشکاک متولد ۱۳۳۸، شاعر، نقاش و منتقد معاصر بیش از چهل سال است که در حوزه ادبیات حضور مستمر داشته و علاوه بر سرایش شعر، در عرصه‌های مختلف از نقد ادبی و طنز تا مقالات سیاسی، اجتماعی، هنری و مذهبی قلم زده است.

او تاکنون کتب بسیاری را به زیر چاپ برده که «در سایه سیمرغ»، «دیپلمات نامه»، «ماه و کتان»، «قلندران خلیج»، «غزلیات بیدل»، «از چشم اژدها»، «ستیز با خویشتن و جهان»، «غفلت و رسانه‌های فراگیر»، «فرامرزنامه»، «از زبان یک یاغی»، «جمال و تفصیل» و ... برخی از این اثار را دربرمی گیرند.

از دیگر بخش‌های مختلف این برنامه تلویزیونی می‌توان به اخبار هفته گذشته بازار کتاب، معرفی کتاب، خوانش داستان نویسندگان، و دیگر آیتم‌های مرتبط با حوزه ادبیات و تاریخ ادب کشورمان، اشاره داشت.

«شب روایت» ویژه موضوعات و مباحث ادبیات ایران به تهیه‌کنندگی حسین شاه‌مرادی است که با سردبیری و اجرای حجت‌الاسلام مسعود دیانی سه‎شنبه‌شب‌ها به شکل زنده از ساعت ۲۳ به مدت ۷۵ دقیقه در کنداکتور پخش شبکه چهار سیما قرار می‌گیرد.