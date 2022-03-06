دیانی معاون شعروادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسعود دیانی با حکمی از علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران)،به عنوان معاون شعر و ادبیات داستانی این موسسه منصوب شد.

در حکم انتصاب حجت الاسلام مسعود دیانی آمده است:

«با استعانت از خداوند متعال؛ نظر به مراتب شایستگی‌ها، تعهد انقلابی، سوابق ادبی و مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران» منصوب می‌شوید.

از آنجا که با عنایت خاص وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه شعر و ادبیات داستانی و تصویب اعضای محترم هیات امنای مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، از این پس سطح تشکیلاتی آن واحد سازمانی از دفتر به معاونت ارتقاء می‌یابد؛ شایسته است تدابیر لازم را برای سیاستگذاری و راهبردپردازی، همچنین ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌ها، با نظرداشت اولویت اصلیِ حمایت و تقویت جریان‌های فعال و متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی اتخاذ نمایید.»

حجت الاسلام و المسلمین مسعود دیانی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دین پژوهی است؛ در کارنامه او فعالیت‌هایی همچون سردبیری برنامه‌ ادبی «شب روایت» و برنامه «شب های هنر»، سردبیری برنامه «سوره»، سردبیری مجله‌ ادبی «الف‌یا» و عضویت در تحریریه‌ ویکی‌شیعه دیده می‌شود.

پیش از این غلامرضا طریقی سرپرست دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران بود که طی حکمی به عنوان مشاور مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در امور فعالیت‌های فرهنگی منصوب شد.