آغاز مراحل داوری هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی «هنر جوان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپهر سوره هنر، داوران بخش عکاسی هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی «هنر جوان» روز گذشته دوشنبه یکم بهمن آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد را بررسی کردند.

سید حمید شریفی آل هاشم دبیر و سید عباس میرهاشمی، مجید ناگهی و مجید کلهر به عنوان داوران این بخش در این جلسه داوری که در حوزه هنری برگزار شد، حضور داشتند.

در ادامه جلسات داوری هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجوان نیز همچنین قرار است کارتون ها و کاریکاتورهای راه یافته به جشنواره امروز سه شنبه ۲ بهمن توسط محمدحسین نیرومند، محسن نوری نجفی و سید مسعود شجاعی طباطبایی داوری شوند.

همچنین داوری پوستر و تصویرسازی نیز در روزهای چهارشنبه سوم و پنجشنبه چهارم بهمن ماه انجام می شود. احمد آقاقلی زاده، علی وزیریان و مهدی حاج محمدی داوران بخش پوستر و خشایار قاضی زاده، مرتضی اسدی و حسین یوزباشی داوران بخش تصویرسازی این رویداد هنری هستند.

هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر با همکاری مرکز هنرهای تجسمی هنرجوان برگزار می شود.