محمد شهبازعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: برای اولین بار تیم شهرداری اردبیل در فصل جدید لیگ برتر کشتی پهلوانی و ورزشهای زورخانهای کشور حضور خواهد یافت.
وی افزود: تیم شهرداری اردبیل در سال جاری با استفاده از بازیکنان ملی پوش و کادر با تجربه در فصل جدید لیگ برتر حضور پیدا کرده و امیدوار به کسب موفقیت این تیم خوب و آیندهدار هستیم.
رئیس هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانهای استان اردبیل ادامه داد: این رقابتها با حضور هفت تیم در در قالب دو گروه از پنج بهمن ماه شروع خواهد شد که در گروه اول تیمهای مرزبانی ناجا از استان خراسان شمالی، عمران پویش کردستان و دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران و در گروه دوم تیمهای نارین میبد یزد، هیات پهلوانی و زورخانهای استان البرز، هیات پهلوانی و زور خانهای استان فارس و تیم شهر داری اردبیل به رقابت با یکدیگر میپردازند.
شهبازعلیزاده ادامه داد: این رقابتها که بصورت رفت و برگشت برگزار میشود به مدت هفت هفته به طول خواهد انجامید و دیدار نهایی این رقابتها نیز در ۲۴ اسفند ماه برگزار میگردد.
وی افزود: تیم شهرداری اردبیل پنج بهمن ماه و در اولین هفته این رقابتها میزبان تیم هیات پهلوانی و زورخانهای استان فارس خواهد بود.
شهباز علیزاده از برگزاری گردهمایی چهار روزه، نشست روسای هیات ورزش زورخانه ای و پهلوانی استانها، نشست شورای عالی و گردهمایی پیشکسوتان این رشته، آئین ملی پدران گود و مجمع عادی سالیانه فدراسیون در مشهد مقدس خبر داد و یادآور شد: در این همایش چهار نفر از پیشکسوتان استان نیز حضور خواهند یافت.
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